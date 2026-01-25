Αντίστροφη μέτρηση για την Καραβάτου - Το τρέιλερ Μπακοδήμου για τον «Κρίκο»

Έμφαση στη δομή και στη θεματολογία δίνεται πλέον στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» το οποίο όπως αναφέρει και το επίσημο τρέιλερ με τη φωνή της Κατερίνας Καραβάτου κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 8.50. Παρά τις φήμες των προηγούμενων ημερών για αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη ομάδα του «Πρωινό Σαββατοκύριακο» της Ελένης Τσολάκη όλη η ομάδα διατηρείται κανονικά. Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης και Λευτέρης Κουμαντάκης θα είναι στο πάνελ ενώ σε αυτό προστίθεται και η Μαρία Αντωνά.

Η εκπομπή θα είναι infotainment ξεκινώντας με ενημέρωση και δίνοντας τη σκυτάλη στη συνέχεια στην ψυχαγωγία. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε νέες στήλες και ενότητες που θα διαφοροποιούν αισθητά την εκπομπή από την προηγούμενη όσον αφορά στο περιεχόμενο.

Το τρέιλερ και η φωτογράφηση της Μαρίας Μπακοδήμου για τον «Κρίκο»

Αυτό το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένο το γύρισμα και η φωτογράφηση της Μαρίας Μπακοδήμου για την επιστροφή του «Πιο αδύναμου κρίκου». Το παιχνίδι επιστρέφει ανανεωμένο στη συχνότητα του Open με διαφορετικό σκηνικό από αυτό που είχαμε δει στους προηγούμενους κύκλους του.

Το πρόγραμμα αναμένεται από μέσα Φλεβάρη έως τις αρχές Μάρτη να πάρει θέση στο βραδινό πρόγραμμα του καναλιού της Παιανίας αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Βέβαια και μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι πολύ πιθανή πλέον η επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου και στην κριτική επιτροπή του «Just the two of us» .