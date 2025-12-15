Αντώνης Κανάκης: Χτύπησε on air το κινητό του και το «χρέωσε» στον Κιούση - «Μπορώ να το δω;»

Με ανοιχτό τον ήχο ξέχασε το κινητό του ο Αντώνης Κανάκης κατά τη διάρκεια του «Ράδιο Αρβύλα» το βράδυ της Δευτέρας. Ο παρουσιαστής με ψυχραιμία και αντανακλαστικά που πολλοί θα ζήλευαν αντί να παραδεχτεί πως ήταν το δικό του, το «χρέωσε» στον Χρήστο Κιούση.
«Μηνύματα Χρήστο την ώρα της εκπομπής; Μπορώ να δω το κινητό σου λίγο; Την ώρα της εκπομπής;
Σας ζητώ συγγνώμη για τη συμπεριφορά του ανθρώπου, που δεν δείχνει κανένα σεβασμό στη διαδικασία και στην εξέλιξη της ζωντανής εκπομπής. Χίλια συγγνώμη», είπε με χιούμορ ο Αντώνης Κανάκης.
Ο καλός του φίλος και συνεργάτης αφού σχολίασε «Τι παπατζήδες έχετε γίνει» αντέδρασε το ίδιο γρήγορα παίρνοντας το κινητό του Αντώνη Κανάκη στα χέρια του και λέγοντας: «Αυτό είναι το κινητό μου είπαμε έτσι;».
«Άσ' το εδώ κάτω αντέδρασε ο παρουσιαστής».
