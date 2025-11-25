Αντώνης Σρόιτερ: «Μου έχουν γίνει προτάσεις για να φύγω από τον Alpha»

Ο Αντώνης Σρόιτερ ήταν καλεσμένος στο The 2night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Alpha, μεταξύ άλλων, μίλησε για την καριέρα του στην τηλεόραση.

«Ήταν πολλοί άνθρωποι τότε στον Alpha που κάθισαν και το συζήτησαν. Δεν έχω μάθει ποιος ήταν ο πρώτος που το πρότεινε. Από τα πρόσωπα που είχαν πει ''αυτός κάνει για τηλεόραση'', ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος. Και το ξέρω και του το έχω πει και του το χρωστάω αυτό. Ξεκίνησα από τις εφημερίδες. Εγώ δεν είχα καμία επαφή με δελτία ειδήσεων. Δεν είχα κάνει τηλεόραση ποτέ στη ζωή μου. Πήραμε έναν άνθρωπο και τον πετάξαμε να κάνει κεντρικό δελτίο ειδήσεων χωρίς να έχει καμία εμπειρία. Αν μου έδειχνες την κάμερα, δεν ήξερα ποιο είναι το μπρος και ποιο το πίσω», είπε αρχικά ο Αντώνης Σρόιτερ και πρόσθεσε:

«Δεν έχω καταλάβει τι είδαν σε εμένα. Υπήρχαν άνθρωποι με καλύτερη εμπειρία από μένα, με καλύτερη εμφάνιση, μπορεί και να τα λέγανε πιο ωραία. Τι να σου πω; Ίσως στην πορεία έγινα καλός. Γιατί στην αρχή σίγουρα δεν ήμουνα».

«Έχω δεχτεί προτάσεις για να φύγω. Κάποιες φορές το σκέφτηκα. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που τους αρέσουν οι αλλαγές. Αν περνάω καλά κάπου και αισθάνομαι ότι με θέλουν και τους θέλω, δεν κουνιέμαι. Ανανέωσα το συμβόλαιό μου μέχρι το 2027. Ένα δεκαετές συμβόλαιο θα το φοβόμουν. Θα έλεγα ''κάτσε να ζούμε μέχρι τότε''. Αλλά έχω και μια αυτοπεποίθηση ότι αν δεν με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει», είπε στη συνέχεια ο Αντώνης Σρόιτερ.

Στη συζήτηση για το μέλλον των media, ο δημοσιογράφος τόνισε: «Ο Αντώνης στην τηλεόραση είναι το σήμερα. Ο Αντώνης στο διαδίκτυο είναι το αύριο. Η τηλεόραση θα γίνει διαδίκτυο και το διαδίκτυο θα γίνει τηλεόραση. Όποιος δεν το καταλάβει, κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και θα δει ότι τον έχει ξεπεράσει ο κόσμος. Οι νέοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Πρέπει εμείς να πάμε στο διαδίκτυο, δεν θα έρθουν εκείνοι σε μας».