Αντζελίνα Τζολί: «Ο χωρισμός με τον Μπραντ Πιτ ήταν επώδυνος για εμένα και τα παιδιά μου»

Μιλώντας για πρώτη φορά για τον χωρισμό της με τον Μπράντ Πιτ, η Αντζελίνα Τζολί εκμυστηρεύεται τη ψυχολογική σύγχυση που βίωνε εκείνη και τα παιδιά της πριν επτά χρόνια όταν πήρε διαζύγιο από τον σύζυγό της.

Σε μια πρόσφατη ένορκη κατάθεση που ήρθε στο φως μέσα από τη νομική διαμάχη για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval, η ηθοποιός αποκαλύπτει πως μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να το επισκεφτεί ξανά ούτε εκείνη ούτε τα παιδιά της λόγω των άσχημων αναμνήσεων από την περίοδο του διαζυγίου το 2016

«Τα γεγονότα που με οδήγησαν να καταθέσω αίτηση διαζυγίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Από τότε, δεν έχω ξαναπατήσει το πόδι μου στο Miraval. Το μέρος είναι φορτισμένο με αναμνήσεις που δεν μπορούμε να αντέξουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της, σύμφωνα με το thehollywoodgossip.com.

Το Château Miraval, το κτήμα που αγόρασε με τον τότε σύζυγό της Μπράντ Πιτ στη Νότια Γαλλία, σήμαινε πολλά για εκείνη. Έτσι όταν χώρισε με τον σταρ του Χόλιγουντ αποφάσισε να του παραχωρήσει το κτήμα αλλά και το σπίτι τους στο Λος Άντζελες, χωρίς να απαιτήσει χρήματα, με την ελπίδα ότι «αυτό θα τον καθησύχαζε σε μια δύσκολη και τραυματική περίοδο».

Αναφερόμενη στα πρώτα χρόνια ως διεζευγμένη, η Αντζελίνα αποκάλυψε πως προκειμένου να αφοσιωθεί στην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας των παιδιών της, αρνήθηκε αρκετές δουλειές και ανέβαλε επαγγελματικά σχέδια.

«Δεν ζήτησα ποτέ διατροφή ή οικονομική υποστήριξη. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν να δημιουργήσω μια νέα, ασφαλή βάση για εμάς. Νοίκιασα ένα σπίτι κοντά στο δικό του, για να μην διαταραχθεί η ζωή των παιδιών. Έψαχνα το σταθερό, όχι το εντυπωσιακό».

Ωστόσο, όταν έφτασε η στιγμή να αποχωρήσει και από το Miraval οριστικά, τα πράγματα δεν κύλησαν ομαλά όπως περίμενε η ηθοποιός. Η Τζολί ισχυρίζεται πως όταν προσπάθησε να πουλήσει το μερίδιό της, ο Pitt απαίτησε να υπογράψει NDA που θα την εμπόδιζε να μιλήσει για όσα συνέβησαν στον γάμο τους.

Η Τζολί αποκαλεί αυτή την απαίτηση ως «εκβιαστική», και έτσι πέρασε στην πώληση του μερίδιού της σε τρίτο επενδυτή, γεγονός που οδήγησε σε νέα νομική διαμάχη του πρώην ζευγαριού.