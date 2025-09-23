Απαντά η πλευρά Πισπιρίγκου για τη σειρά Κοκκινόπουλου: «Θα απαγορεύσουμε και τα γυρίσματα»

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν δημοσιεύματα που θέλουν τον σκηνοθέτη Πάνο Κοκκινόπουλο να ετοιμάζει νέα τηλεοπτική σειρά βασισμένη στην υπόθεση της της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μετέφερε όσα της είπε η εντολέας της μέσα από τις φυλακές.

Όπως υποστήριξε, η κατηγορούμενη παραμένει σταθερή στη θέση της, αρνούμενη ότι έχει διαπράξει τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται. «Η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έχει παραδεχθεί ποτέ ότι ευθύνεται για τις πράξεις που της αποδίδονται. Το τι πιστεύει η ίδια μπορεί να μην ενδιαφέρει κάποιους, αλλά σημασία έχει τι λέει το νομικό μας σύστημα», ανέφερε.

Παρότι η Πισπιρίγκου έχει ήδη καταδικαστεί ομόφωνα σε πρώτο βαθμό, η υπεράσπιση επισημαίνει πως το τεκμήριο της αθωότητας εξακολουθεί να ισχύει. Η δικηγόρος δήλωσε πεπεισμένη ότι η υπόθεση θα έχει διαφορετική έκβαση στο Εφετείο, εξηγώντας πως η προσέγγιση της υπερασπιστικής γραμμής στη δευτεροβάθμια δίκη είναι πολύ διαφορετική από εκείνη του πρώτου βαθμού.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής μεταφοράς της υπόθεσης, η συνήγορος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της. «Ο Πάνος Κοκκινόπουλος στο παρελθόν εμπνεόταν από αληθινές ιστορίες που όμως είχαν τελεσίδικα κριθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς η κα Παπαληγούρα θα υποδυθεί σε σειρά μια μητέρα, για την οποία αφήνεται να εννοηθεί πως δολοφονεί τα παιδιά της, χωρίς να καταλάβει κανείς σε ποια υπόθεση αναφέρεται», σχολίασε.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, είναι εξοργισμένη και δηλώνει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει την προβολή μιας σειράς βασισμένης στην υπόθεσή της, ειδικά όσο η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει. «Ακόμα και αν υπάρξει η γνωστή σημείωση ότι “οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα είναι τυχαία”, αυτό δεν έχει καμία νομική αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπεράσπιση ξεκαθαρίζει ότι η εντολέας της δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή ή συμφωνία με οποιαδήποτε τηλεοπτική παραγωγή, ούτε πρόκειται να εκμεταλλευτεί οικονομικά την τραγωδία. Μάλιστα, τόνισε πως, εφόσον υπάρξουν ενδείξεις ότι προχωρά η παραγωγή της σειράς, θα κατατεθούν άμεσα ασφαλιστικά μέτρα με σκοπό την ακύρωση ή τη διακοπή της προβολής της.