Απίστευτες εικόνες στη Βοιωτία: Η 62χρονη έβαλε σκυλιά να επιτεθούν σε δημοσιογράφο on air

Δημοσιογράφοι πλησίασαν ξανά τη 62χρονη στη Βοιωτία, όμως τα γαβγίσματα των σκυλιών διέκοψαν τη συνέντευξη.

Η 62χρονη στη Βοιωτία
Η 62χρονη στη Βοιωτία | Glomex - @Mega
Σκηνές απείρου κάλλους καταγράφηκαν σήμερα το απόγευμα στη Βοιωτία, έξω από το σπίτι της 62χρονης, η οποία κατηγορείται πως «έθαψε» τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της, για να της παίρνει τη σύνταξη.

Έξω από το σπίτι βρέθηκαν δημοσιογράφοι, μετά την επίθεση της 62χρονης σε ρεπόρτερ του Star, και μεταξύ άλλων του Mega και της εκπομπής «Live News», οι οποίοι τη ρώτησαν για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σε ένα ντελίριο γαβγισμάτων από τα σκυλιά της 62χρονης στη Βοιωτία, η γυναίκα είπε στη δημοσιογράφο του Mega, που ήταν έξω από το σπίτι της: «Ταλαιπωρήστε κι άλλο τα σκυλιά, και θα δείτε τι θα πάθετε».

«Θέλω να σταματήσετε να ενοχλείτε και εμένα και τα σκυλιά μου. Τι κάνετε; βάζετε το μικρόφωνο στο στόμα του σκυλιού» ακούγεται να λέει η 62χρονη στη Βοιωτία, την ώρα που η δημοσιογράφος ζητούσε απαντήσεις για την υπόθεση.

«Τι έχετε να απαντήσετε σε όλα αυτά που σας έχουν προσάψει όλες αυτές τις ημέρες» συμπληρώνει η δημοσιογράφος, με τη 62χρονη να απαντάει: «Καταλαβαίνετε τι κάνετε τώρα;».

