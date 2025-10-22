Μενού

Από τα κουτιά στις φιγούρες: Παίκτης ξεσήκωσε το πλατό του Deal με χορό της κοιλιάς

Παίκτης στο Deal χάρισε belly dance που έκανε το κοινό να ξεχάσει τον τραπεζίτη.

Deal
Χορός της κοιλιάς στο Deal | Glomex
Στο τηλεπαιχνίδι Deal, οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ -και αυτή τη φορά ο πρωταγωνιστής ήταν ο Βαγγέλης από την Αργολίδα. Ο παίκτης, κατάφερε να κρατήσει στο παιχνίδι το μεγάλο ποσό των 70.000 ευρώ, ενώ με στρατηγική κίνηση έδιωξε το κουτί με τα 10 ευρώ.

Όμως, η στιγμή που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν μόνο η αγωνία του παιχνιδιού, αλλά η υπόσχεση που τήρησε. Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο πλατό, ο Βαγγέλης είχε δηλώσει πως αν βγάλει μπλε κουτί, θα χορέψει τον χορό της κοιλιάς. Και το έκανε με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Με το κοινό να τον αποθεώνει, ο Βαγγέλης σηκώθηκε και παρουσίασε έναν belly dance που θα ζήλευαν ακόμα και επαγγελματίες χορεύτριες. 

 

