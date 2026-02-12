Μενού

«Από τη Δευτέρα θα έχουμε νέα προσθήκη στην εκπομπή»: Η αποκάλυψη του Λιάγκα on air

Ο Γιώργος Λίαγκας ανακοίνωσε στον αέρα του Πρωινού ότι από Δευτέρα θα προστεθεί νέο πρόσωπο στην εκπομπή, ξαφνιάζοντας τους συνεργάτες του.

Reader symbol
Newsroom
Λιάγκας
Γιώργος Λιάγκας | ANT1@GLOMEX
  • Α-
  • Α+

Μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση έκανε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα, Πέμπτη (12/02) στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», ξαφνιάζοντας τους συνεργάτες του on air. 

Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, από Δευτέρα πρόκεται να προστεθεί νέο πρόσωπο στην εκπομπή, ο οποίος δεν θα αποτελεί μέλος του πάνελ αλλά θα συμμετέχει διαφορετικά.

«Θέλω να ανακοινώσω κάτι για τη Δευτέρα. Να μην ανακοινώσω; Δεν έχω το δικαίωμα να ανακοινώσω για το μέλλον μου; Γιατί αναστενάζετε όταν είναι να ανακοινώσω κάτι;», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και πρόσθεσε:

«Από τη Δευτέρα ανακοινώνω μια καινούρια συνεργασία σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι, δεν θα κάθεται εδώ μαζί σας, θα βγαίνει με άλλο τρόπο στην εκπομπή. Θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσθήκη, ενός ανθρώπου εκτιμώ πάρα πολύ».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA