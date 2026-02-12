«Από τη Δευτέρα θα έχουμε νέα προσθήκη στην εκπομπή»: Η αποκάλυψη του Λιάγκα on air

Μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση έκανε ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα, Πέμπτη (12/02) στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», ξαφνιάζοντας τους συνεργάτες του on air.

Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, από Δευτέρα πρόκεται να προστεθεί νέο πρόσωπο στην εκπομπή, ο οποίος δεν θα αποτελεί μέλος του πάνελ αλλά θα συμμετέχει διαφορετικά.

«Θέλω να ανακοινώσω κάτι για τη Δευτέρα. Να μην ανακοινώσω; Δεν έχω το δικαίωμα να ανακοινώσω για το μέλλον μου; Γιατί αναστενάζετε όταν είναι να ανακοινώσω κάτι;», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και πρόσθεσε:

«Από τη Δευτέρα ανακοινώνω μια καινούρια συνεργασία σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι, δεν θα κάθεται εδώ μαζί σας, θα βγαίνει με άλλο τρόπο στην εκπομπή. Θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσθήκη, ενός ανθρώπου εκτιμώ πάρα πολύ».