Απογειώθηκε η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της παρέλασης για την 25η Μαρτίου

Στρατιωτική παρέλαση | EUROKINISSI
Απογειώθηκε η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 χθες Τετάρτη, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, κατά τη δίωρη τηλεοπτική μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, τα ποσοστά τηλεθέασης άγγιξαν σε τέταρτο μέχρι και το 34% στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) και το 40% στο γενικό σύνολο.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό, η ΕΡΤ1 συγκέντρωσε ποσοστό 28%, ενώ ακολούθησαν η Super Κατερίνα με 10,2%, οι Αταίριαστοι με 9,5%, το 10 Παντού με 6% και το Πρωίαν Σε Είδον με 5,1%.

Στο γενικό σύνολο το ποσοστό τηλεθέασης της παρέλασης στην ΕΡΤ1 ήταν ακόμα υψηλότερο στο 34,4%, ενώ ακολούθησαν οι Αταίριαστοι με 13,8%, η Super Κατερίνα με 9,3%, το 10 Παντού με 8,2% και τέλος το Πρωίαν σε Είδον με 6,8%.

