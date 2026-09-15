Απογευματινό Sfera 102.2: Η Ελίνα Παπίλα και ο Θανάσης Πασσάς… ξανά μαζί!

Υπάρχουν συνεργασίες που γράφουν τη δική τους ιστορία. Και υπάρχουν συνεργασίες που, όσο κι αν χωρίζουν οι δρόμοι τους, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να συναντηθούν ξανά.

Γιατί τελικά… όλοι κάποτε γυρίζουν! Πόσο μάλλον όταν είναι να γυρίσουν…στον Sfera 102.2.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Ελίνα Παπίλα και ο Θανάσης Πασσάς είναι…ξανά μαζί στον αέρα του Sfera 102.2, αναλαμβάνοντας το “νέο” απογευματινό πρόγραμμα

του σταθμού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 17:00 – 20:00.

Δύο χρόνια μετά την τελευταία κοινή τους ραδιοφωνική διαδρομή, το δίδυμο που αγαπήθηκε για τη μοναδική του χημεία, το αυθόρμητο χιούμορ και τις αμέτρητες στιγμές

γέλιου, ξανασυναντιέται μπροστά στα μικρόφωνα για να συνεχίσει την ιστορία από εκεί που σταμάτησε.

Με την αμεσότητα που τους χαρακτηρίζει, τον γρήγορο ρυθμό, τις ανατρεπτικές ατάκες, ξεκαρδιστικά παιχνίδια κι ενότητες και φυσικά τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες, η Ελίνα και ο Θανάσης επέστρεψαν στην απογευματινή ζώνη του Sfera, έτοιμοι να κάνουν κάθε διαδρομή προς το σπίτι λίγο πιο διασκεδαστική.

Γιατί κάποιες αγαπημένες συνήθειες…είναι γραφτό να συνεχίζονται!



Απογευματινό Sfera 102.2

Δευτέρα – Παρασκευή | 17:00 – 20:00