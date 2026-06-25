Αποχωρεί η Μαρία Μπακοδήμου από τον «Αδύναμο Κρίκο»; - Οι φήμες και η «μετακόμιση» το Σαββατοκύριακο

Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν όσον αφορά στον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» και τη συνέχειά του τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Φημολογείται λοιπόν έντονα πως το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι αναμένεται να υποστεί σημαντικές αλλαγές τόσο στην παρουσίαση όσο και στη ζώνη προβολής του.

Η Μαρία Μπακοδήμου φαίνεται πως ολοκληρώνει την πορεία της της στο τιμόνι του παιχνιδιού, καθώς το Open εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για την επόμενη ημέρα της παραγωγής.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του σταθμού ή της παρουσιάστριας, οι σχετικές συζητήσεις φαίνεται να έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα γυρίσματα για τη φετινή σεζόν έχουν ολοκληρωθεί. Εάν το παιχνίδι παραμείνει στο καθημερινό πρόγραμμα – δύσκολο με τα μέχρι στιγμής δεδομένα – θα παραγγελθούν τουλάχιστον 80 ακόμη επεισόδια και αν μεταφερθεί Σαββατοκύριακο 40.

Έχει ακουστεί πως στην παρουσίαση του παιχνιδιού ενδέχεται να επανέλθει ο Τάσος Τρύφωνος χωρίς όμως μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται η πληροφορία. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν στο πλαίσιο του συνολικού επανασχεδιασμού του προγράμματος του Open για τη νέα σεζόν.