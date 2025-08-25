Αποχώρηση από τη «Σούπερ Κατερίνα» - Συνεργάτες έκπληξη για την Ελένη Τσολάκη

Μια ακόμη αποχώρηση σημειώθηκε από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο λόγος για την αστρολόγο Αγγελική Μανουσάκη, η οποία με ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε ότι δε θα βρίσκεται στη νέα σεζόν της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Alpha.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την παραγωγή της εκπομπής «Σούπερ Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινούργιου προσωπικά για τις 2 υπέροχες σεζόν που με είχαν καθημερινά στην εκπομπή ως αστρολόγο. Ήταν πολύ όμορφα αλλά όλοι οι κύκλοι κάποια στιγμή κλείνουν. Θα συνεχίσω την πορεία μου ως αστρολόγος κανονικά. Έμαθα πάρα πολλά από εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ όλους. Είμαι σίγουρη πως θα σκίσετε και φέτος», σημείωσε. Η Κατερίνα Καινούργιου, αναδημοσιεύοντας το εν λόγω μήνυμα στο προφίλ της, σχολιάζοντας «Είσαι υπέροχο πλάσμα».

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η Κατερίνα Καινούργιου θα πλαισιώνεται στο πάνελ από τους Στέφανο Κωνσταντινίδη, Δάφνη Μπόκοτα, Χάρη Χρονόπουλο και Φρόσω Κυριαζή στο κομμάτι της ενημέρωσης. Η Έλενα Πολυκάρπου θα έχει την ενότητα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Την αρχισυνταξία της εκπομπής αναλαμβάνει ο Θοδωρής Σημαντηράκης.

Το τρέιλερ και οι συνεργάτες έκπληξη της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1

Έχοντας γυρίσει ήδη ένα teaser τρέϊλερ που προαναγγέλλει την τηλεοπτική της επιστροφή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 η Ελένη Τσολάκη σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιήσει το γύρισμα του κανονικού τρέϊλερ της νέας της εκπομπής το επόμενο Σαββατοκύριακο 30 – 31 Αυγούστου. Επικρατέστερος τίτλος για το μαγκαζίνο είναι «Το Πρωινό Σαββατοκύριακο» δείχνοντας έτσι πως η πρωινή ζώνη του σταθμού έχει συνέχεια ενώ το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η εκπομπή να ξεκινά στις 8.30 το πρωί και να ολοκληρώνεται στις 12.00. Η ομάδα της παρουσιάστριας μπροστά και πίσω από τις κάμερες έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό. Αρχισυντάκτρια της εκπομπής θα είναι η Γωγώ Σαμπάνη ενώ δύο θέσεις στο πάνελ θα καταλάβουν ο Νίκος Μισίρης και η Αφροδίτη Γραμμέλη η οποίοι τώρα έχουν παρουσία στο «Καλοκαίρι παρέα». Έκπληξη θα αποτελέσει το τρίτο άτομο της νέας τηλεοπτικής συντροφιάς.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader σε προχωρημένες συζητήσεις είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής του «Κρήτη TV» «Καλό μεσημέρι» Λευτέρης Κουμαντάκης. Εφόσον η συνεργασία οριστικοποιηθεί θα είναι η δεύτερη φορά που ο τηλεοπτικός σταθμός της Κρήτης και η συγκεκριμένη εκπομπή θα τροφοδοτήσει με πρόσωπο σταθμό Εθνικής Εμβέλειας. Η πρώτη ήταν με την Ιωάννα Μαλέσκου. Ο Λευτέρης Κουμαντάκης βέβαια δεν θα είναι κεντρικός παρουσιαστής ή συμπαρουσιαστής ωστόσο θα είναι πρώτος στη σειρά των συνεργατών με ευδιάκριτη θέση στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη.

Ένα ακόμη όνομα που ακούγεται έντονα είναι του επί χρόνια καλού συνεργάτη της παρουσιάστριας Οδυσσέα Μητσόπουλου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν θα έχει ρόλο μπροστά ή πίσω από τις κάμερες ωστόσο το πιθανότερο είναι να υπάρξει συνδυασμός με συμμετοχή του στη συντακτική ομάδα παράλληλα με την παρουσία του στον «αέρα» της εκπομπής. Ακούγεται έντονα και το όνομα του Τάσου Ντούγκα που επίσης είχε συνεργασία με την Ελένη Τσολάκη. Τέλος απομένει να δούμε εάν θα επιβεβαιωθεί η πληροφορία που θέλει την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Τσόλκα να επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια απουσίας στην Ελληνική τηλεόραση με ρόλο σχολιάστριας στην εν λόγω εκπομπή.