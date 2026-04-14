«Χείμαρρος» η Μουτίδου κατά Λιάγκα - Ηλιάδη: «Ποια ψυχική ανάγκη σε ωθεί να πας σε κάποιον που σε έκανε σύχριστο;»

«Πώς πηγαίνεις στην εκπομπή κάποιου που σε έχει εκθέσει;» αναρωτήθηκε η Σοφία Μουτίδου για την Αγγελική Ηλιάδη που έδωσε συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις της για κακοποιητική συμπεριφορά από τον δολοφονημένο επιχειρηματία και πρώην σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Έχει πει πολύ βαρβάτα πράγματα, πολύ επικριτικά για τη συνέντευξη αυτή. Έβαλε διαθέσεις που η ίδια δεν είχε, αυτό του είπε κιόλας...», ανέφερε η παρουσιάστρια του Real View, ενώ όταν η Ελίνα Παπίλα προσπάθησε να μεταφέρει τα λεγόμενα του παρουσιαστή, η Σοφία Μουτίδου ήταν κάθετη: «Δεν με νοιάζει, μη συνεχίζεις, γιατί ο Λιάγκας ό,τι και να πει έχει ένα συγκεκριμένο πρόσημο όταν είναι στο πάνελ.

Είναι συγκεκριμένος ο ήχος φωνής όταν είναι σε πάνελ και συγκεκριμένος στο τετ α τετ. Ξέρουμε ότι αν σε χ@σει στο πάνελ, στο τετ α τετ θα είναι ευγενέστατος. Αυτή είναι η τακτική που κάνει σε όλους τους καλεσμένους που του ζητάνε τον λόγο.

Ποια είναι η ψυχική ανάγκη που ωθεί ένα άτομο να πάει σε κάποιον που τον έχει κάνει σύχριστο μέσα στα χρόνια ή τον έχει προσβάλει, δεν την ξέρω. Ενώ ακούγεται πολύ δημοκρατική κουβέντα, και λες πήγε και του είπε ότι δεν μου φέρθηκες καλά και είπε και τα τραγούδια, εγώ προσωπικά έχω ένα μεγάλο κενό σε αυτή τη ροή».

Στη συνέχεια μάλιστα η Σοφία Μουτίδου επισήμανε: «Είναι δύναμη ψυχής; Στην Δάφνη που είχε πάει, της είχα πει κατ' ιδίαν ότι δεν πας σε αυτόν που χυδαιολογεί -είχε πει για την εκπομπή μας- και μετά όταν πας εκεί είναι έτοιμος και να τα αποσύρει όλα».

Παράλληλα, σχολίασε πως δεν της άρεσε που αυτή η εμφάνιση συνδυάστηκε με τη μουσική προώθηση του κομματιού της.

«Εγώ θα ήθελα να μην πει τα τραγούδια της. Αυτό δεν μου αρέσει και να κερδίζω από κάτι. Προβάλλω τη δουλειά μου και ταυτόχρονα λέω ότι εκείνα τα χρήματα μην νομίζεις πως τα πήρα… Άκαιρο και άκυρο. Όχι, στον Λιάγκα ρε παιδιά που σε έφτυνε. Του την έλεγε μια ώρα ότι ένιωσε περίεργα με αυτά που είπε. Πολύ κακό παζλ», σημείωσε.