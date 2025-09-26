Απολογήθηκε ο Μπαλάσκας μετά το «χέρι» που του έβαλε ο Λιάγκας: «Δεν ήταν ωραίο αισθητικά»

«Συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο» είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας για την κίνησή του να ανεβάσει τη μπλούζα του για να δείξει το δασύτριχο στήθος του, στο ξεκίνημα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Λιάγκας τον προέτρεψε να ζητήσει συγγνώμη, γιατί «δεν ήταν ωραίο αισθητικά» όπως του είπε και εξηγώντας πως «έκανα μία πλάκα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, αλλά πίστευα πως θα σταματήσει εκεί, δεν περίμενα να κάνει αυτό» ανέφερε ο παρουσιαστής.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε «απολογούμαι» και εξήγησε πως ήταν αυθόρμητο όλο αυτό, καθώς ο Γιώργος Καλλιακμάνης είναι φίλος μου».



