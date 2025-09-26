Το τερμάτισε ο Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το δασύτριχο στήθος του - Πώς τον προκάλεσε ο Λιάγκας

Η ελληνική τηλεόραση στα καλύτερά της. Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, σήκωσε πρωί πρωί τη μπλούζα του για να δείξει το δασύτριχο στήθος του, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 στο οποίο είναι μόνιμος στο πάνελ.

«Ωχ Θεέ μου, το είδαμε και αυτό» αναφώνησε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος όμως τον προκάλεσε είναι η αλήθεια. Του είπε πως υπάρχει λαϊκή απαίτηση να τον δουν γυμνό, καθώς ο Γιώργος Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός πάνω σε άλογο να μαζεύει σοδιά.

Διαβάστε ακόμα: Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

Ο Σταύρος Μπαλάσκας του είπε πως υπάρχει λόγος που δεν θα γίνει αυτός και πριν καλά- καλά ρωτήσουν ποιος είναι αυτός ο λόγος, σήκωσε μέχρι πάνω τη μπλούζα του δείχνοντας το δασύτριχο στήθος του.

Άπαντες έμειναν κάγκελο με την κίνηση αυτή με την Φωτεινή Πετρογιάννη να λέει: «Τώρα θα ξυπνάμε όλοι στις 4 το ξημέρωμα».



