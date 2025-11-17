Απόρησαν Βούλγαρη - Χασαπόπουλος με βίντεο από ξυλοδαρμό ανήλικης: «Άμα μεγαλώσει αυτή τι θα γίνει;»

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δεν έκρυψαν στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega» την απορία τους με αφορμή την προβολή του βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 13χρονης από μια 16χρονη λόγω ενός αγοριού, ενώ την έβριζε.

«Αυτή άμα μεγαλώσει, τι θα γίνει; Πού τα ακούν αυτά τα λόγια;», αναρωτήθηκε αρχικά ο έκπληκτος Ιορδάνης Χασαπόπουλος, κάνοντας τον σταυρό του.

«Εγώ θα επιμείνω. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα σπίτι, υπάρχει μάνα και πατέρας. Και "μωρή"; Και "δεν ήξερες ότι είναι πρώην μου"; 13 χρονών μωρά;», αναρωτήθηκε με τη σειρά της η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να συμπληρώνει: «13 χρονών έχει και πρώην; Α’ Γυμνασίου είναι».

«Ίσως η πολλή ελευθερία μας έχει κάνει κακό, δεν ξέρω», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη.

«Να κοιτάξετε λίγο τα κορίτσια σας οι μανάδες και οι πατεράδες. Αυτό δεν είναι εικόνα. Αυτά τα αγρίμια για κάποιον λόγο γίνονται έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. 13 χρονών να μαλώνουν για πρώην; Δηλαδή άμα μεγαλώσει αυτή, τι θα γίνει;», είπε με ακόμα περισσότερη απορία ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.