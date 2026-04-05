Οριστικά απέρριψε την πρόταση του ΑΝΤ1 για μια θέση στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar» η Μπέττυ Μαγγίρα. Εξ’ αρχής η παρουσιάστρια φέρεται να είχε διαμηνύσει στους υπεύθυνους του καναλιού του Αμαρουσίου πως την ενδιαφέρει μόνο η παρουσίαση του σόου μιμήσεων και αυτό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τελικά το «YFSF» επιστρέφει με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

Η Μπέττυ Μαγγίρα αυτή τη στιγμή είναι ανάμεσα σε ΕΡΤ και STAR χωρίς ακόμη να έχει πάρει τις οριστικές της αποφάσεις. Η πρόταση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα προς το παρόν αφορά στις έκτακτες βραδινές εκπομπές που θα στηθούν για τη Eurovision (στη μετάδοση και το σχολιασμό από τη Βιέννη θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου) ωστόσο φαίνεται πως δεν απορρίπτεται για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν η πρόταση που είχε κατατεθεί πέρυσι για βραδινό σόου – βαριετέ και ενώ έβαινε προς έγκριση απορρίφθηκε τελικά στο παρά πέντε για λόγους μπάτζετ.

Όσον αφορά στο STAR έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση με επίκεντρο τον νέο κύκλο του GNTM χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλα προγράμματα. Η perfomer αναμένεται να πάρει τις οριστικές της αποφάσεις για το τηλεοπτικό της μέλλον μετά τις Πασχαλινές διακοπές.