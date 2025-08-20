Άρχισε προετοιμασίες η Τατιάνα Στεφανίδου: Τα θέματα που θα παίζουν στο «Power Talk»

Η Δευτέρα 18 Αυγούστου σηματοδότησε την έναρξη της προετοιμασίας για τις εκπομπές του Κώστα Τσουρού και της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ. Δύο πρόσωπα στα οποία επενδύει από τη νέα σεζόν το κανάλι του Φαλήρου στο καθημερινό του πρόγραμμα. Σύσσωμη η νέα ομάδα του Κώστα Τσουρού έδωσε το παρόν στο Γαλάτσι απ’ όπου θα βγαίνει ζωντανά κάθε μεσημέρι η νέα infotainment εκπομπή «Το ‘χουμε».

Στο κομμάτι της ψυχαγωγίας θα βρίσκονται στο πλευρό του παρουσιαστή η Ναταλία Αργυράκη, ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Τζώρτζια Γεωργίου ενώ στην ενότητα της ενημέρωσης η Δέσποινα Τσόκου, ο Στέργιος Σαμαρτζής και η Άννα Κανδύλη. Οι δύο νέες προσθήκες της τελευταίας στιγμής στην ομάδα είναι ο Στέλιος Δρουμαλιάς για τα θέματα της ψυχαγωγίας και ο Κυριάκος Μαντούβαλος στο κομμάτι της ενημέρωσης.

Όσον αφορά στην Τατιάνα Στεφανίδου μιλώντας στην κάμερα της νέας της τηλεοπτικής στέγης περιέγραψε την επανασύνδεση με το κοινό μέσω του «Power Talk». Η επιστροφή στην τηλεόραση είναι για εμένα δημιουργία. Η επιστροφή στον ΣΚΑΪ είναι πολύ μεγάλη τιμή. Όσον αφορά το slot που μου δόθηκε, πριν ακριβώς από το δελτίο ειδήσεων είναι μία πολύ μεγάλη πρόκληση». Όσο για το πώς θα καταγράφεται η άποψη του πολίτη, η Τατιάνα Στεφανίδου εξήγησε: «Θα έχουμε κοινό στο στούντιο που θα μιλά και θα ρωτά ζωντανά και τους καλεσμένους μας. Θα εκφράζει την άποψή του. Θα έχουμε polls, θα κάνουμε δημοσκοπήσεις για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Και βεβαίως, μέσα από τα social media».

Τέλος έδωσε και τα πρώτα δείγματα γραφής για το πως θα κινηθεί θεματολογικά η νέα εκπομπή της: «Η θεματολογία μας θα αφορά όλα τα θέματα που τίθενται σε δημόσιο διάλογο. Για παράδειγμα, αυτήν την περίοδο τα θέματά μας θα ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταναστευτικό αλλά βεβαίως και το θέμα της Ειρήνης Μουρτζούκου».

Επίσημα στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος

Την Δευτέρα 18 Αυγούστου έκανε την πρώτη του εμφάνιση στις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ στο Φάληρο και ο Δημήτρης Πανόπουλος ο οποίος εντάσσεται ως γνωστόν στο δυναμικό του σταθμού μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1. Η καλή του φίλη και πλέον ομοκάναλή του Μαρία Αναστασοπούλου ήταν αυτή που δημοσιοποίησε ανεπίσημα το γεγονός με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσιογράφος ανέβασε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Δημήτρης Πανόπουλος μαζί με τη Μάρτζυ Λαζάρου, λίγο πριν από την πρώτη τους σύσκεψη στα γραφεία του σταθμού. Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτζυ Λαζάρου αναλαμβάνουν τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου με νέα infotainment εκπομπή η οποία θα περιλαμβάνει ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία.

Η εκπομπή δεν θα έχει πάνελ αλλά έμπειρους συνεργάτες οι οποίοι θα εναλλάσσονται στο τηλεοπτικό πλατό. Η τελική σύνθεση της ομάδας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Θα προηγηθεί βέβαια ανακοίνωση της μεταγραφής του Δημήτρη Πανόπουλου στον ΣΚΑΪ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο δημοσιογράφος ξεκίνησε την καριέρα του από το κανάλι του Φαλήρου έχοντας ως ρεπόρτερ μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Μετακόμισε στη συνέχεια στο «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού. Ενώ πέρσι από κοινού με τον Θανάση Πάτρα παρουσίασε την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα «Weekenders».