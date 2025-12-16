Αρπάχτηκαν Ουγγαρέζος - Ζαρίφη: «Νομίζεις ότι ό,τι λέμε αφορά εσένα - Πες μας αρχηγέ»

Ένταση ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (16/12) με αφορμή τη συνέντευξη της Κλέλιας Ρένεση στην εκπομπή Buongiorno.

«Μας τσουβαλιάζει όλους. Τη σέβομαι ότι έχει συνέπεια και αυτά που λέει τα πράττει, αλλά προφανώς και διαφωνώ σε πολλά», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε σχέση με τις δηλώσεις του ηθοποιούς για τους δημοσιογράφους.

Όταν πήγε να συνεχίσει την τοποθέτησή του ο δημοσιογράφος σταμάτησε απότομα με εκνευρισμό: «Κάτσε ρε Κατερίνα! Την έχω εδώ και κάνει "αγαπάμε Κλέλια". Μιλάμε όμως, πες την άποψή σου με το ψιλόβροχο στο αυτί μου.

«Στο λέω τόση ώρα και επιμένεις», αντέδρασε εκείνη.

«Μίλα συζήτηση κάνουμε. Όταν το κάνει ο Ανδρέας λες γιατί το κάνει. Σου είπε κανένας να μην μιλήσεις; Όταν μιλάς σιγά την ώρα που μιλάμε...», είπε από την πλευρά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Εσύ μιλάς πολύ δυνατά Δημήτρη μου. Δεν μιλάμε εμείς σιγά», ανταπάντησε η συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά.

«Εσύ μιλάς στο αυτί μου», είπε εκείνος.

«Πάμε όλοι να ουρλιάξουμε να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα», σχολίασε η Ζαρίφη.

«Όχι, να ψιθυρίζουμε ο ένας στο αυτί του άλλου τι θέλουμε να πει. Κάνεις ψιλόβροχο στο αυτί μου», συνέχισε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βγάζοντας εντελώς την Κατερίνα Ζαρίφη από τα ρούχα της:

«Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε εδώ μέσα. Πες μας αρχηγέ. Εσύ νομίζεις ότι ό,τι λέμε αφορά εσένα. Εγώ δεν το κάνω αυτό στον αέρα δεν είναι η ιδιοσυγκρασία μου», ανέφερε.

«Ναι, είμαστε λαϊκιστές» είπε ο παρουσιαστής χωρίς να αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.