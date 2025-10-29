Άστραψε και βρόντηξε με τον Λιάγκα ο Λαζόπουλος: «Κινείσαι μεταξύ πονηριάς και κακίας»

Με το γνωστό του καυστικό ύφος επέστρεψε ο Λάκης Λαζόπουλος, κάνοντας πρεμιέρα με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», όπου δεν παρέλειψε να σατιρίσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο γνωστός δημιουργός καλωσόρισε το κοινό του τραγουδώντας τους εμβληματικούς στίχους του Διονύση Σαββόπουλου από τον «Καραγκιόζη», προσθέτοντας τη δική του σατιρική πινελιά:

«Και αν δεν ντρέπεσαι να καθίσεις πίσω… κάτσε Μητσοτάκη μου να σε σατιρίσω», είπε χαμογελώντας, ξεκινώντας με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του.

Με τη γνωστή του άνεση επί σκηνής, ο Λαζόπουλος σχολίασε τα καυτά ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, με αιχμές για τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις αντιδράσεις της κοινωνίας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην τροπολογία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μετά το Ρούτσι, θυμήθηκε αμέσως ότι αυτό είναι μνημείο. Αλλά δικό του μνημείο. Άμα εγώ θέλω να κλάψω στην πλατεία Συντάγματος, πρέπει να πάρω άδεια από την αστυνομία», συνεχίζοντας τη σάτιρα προς την κυβέρνηση.

Η εκπομπή περιλάμβανε και «πειραγμένα» βιντεάκια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται ως ξωτικό, ενώ η θεματολογία επεκτάθηκε στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφορμή για σχόλιο αποτέλεσε και η ατάκα της Ντόρας Μπακογιάννη περί «καντηλιών του ΙΚΕΑ», με τον Λαζόπουλο να σχολιάζει σκωπτικά:

«Τι καντηλάκια θα θέλατε, Dior; Hermès;» και να προσθέτει χιουμοριστικά: «Ντόρα, τι σ@#$@ έχεις μες στην ψυχή σου;!».

Σε άλλο σημείο, ο κωμικός «μπήκε στα παπούτσια του Μητσοτάκη», μιμούμενος τις κινήσεις και το ύφος του πρωθυπουργού, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο όπου ο Μητσοτάκης παρουσιαζόταν ως «πολιτικός κρατούμενος» έξι μηνών.

«Μεγάλωσε από τότε και ακολούθησε το επάγγελμα του μπαμπά του, όπως συνηθίζεται σε αυτή τη χώρα», σχολίασε δηκτικά.

Κλείνοντας το σχετικό απόσπασμα, ο Λαζόπουλος σχολίασε το βλέμμα του πρωθυπουργού προς τον Νίκο Δένδια, λέγοντας:

«Σου ’φυγε το στρίφωμα… Η Βουλή έγινε το παλάτι του», ενώ στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, ο «Μητσοτάκης-ξωτικό» φαίνεται να κρατά διαφορετική στάση.

Σχετικά με τον Γιώργο Λιάγκα ανέφερε «εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακία. Εκεί κινείσαι, στα 3 αυτά σκαλοπάτια».