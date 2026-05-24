Αυλαία στο J2US με νικητές τη Μαίρη Αργυριάδου και τον Stan - «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα νικήσεις» σχολίασε ο Κοκλώνης

Αυλαία έπεσε στο Just The Two Of Us (J2US) με την Μαίρη Αργυριάδου και τον Stan να αναδεικνύονται οι μεγάλοι νικητές στον τελικό του διαγωνισμού μουσικής.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο παρουσιαστής του J2US Νίκος Κοκλώνης κάλεσε στη σκηνή όλα τα ζευγάρια για να είναι όλοι μαζί όταν πει το μεγάλο νέο.

Οι τρεις φιναλίστ που έφτασαν μέχρι το τέλος ήταν ο Δημήτρης Σκουλός με τη Δανιέλα Χατζή , ο Μιχάλης Ιατρόπουλος με την Αγγελική Ηλιάδη και η Μαίρη Αργυριάδου με τον Stan.

Αφού υπενθύμισε τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα του show και την παροχή των εσόδων στον σύλλογο «Στοργή», ανακοίνωσε πως Μαίρη και Stan παίρνουν το «τρόπαιο».

Το ζευγάρι ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, ενώ στη σκηνή ακολούθησαν χειροκροτήματα και συγκίνηση.

Οι πρώτες δηλώσεις των νικητών του J2US

Οι νικητές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα χαρούμενη για την επιτυχία και στις πρώτες τους δηλώσεις θέλησαν να ευχαριστήσουν όλους τους συντελεστές του προγράμματος.

«Ευχαριστώ για αυτούς του 3 μήνες, αυτό το πάρτι, την επιτροπή...» σχολίασε η Μαίρη Αργυριάδου.

Από πλευράς του ο Stan στάθηκε στα παιδιά της παραγωγής και όλους όσοι εργάστηκαν για να μπορέσει να μεταδοθεί η εκπομπή.

«Είναι μοναδικό πλεονέκτημα να έχουμε τόσο μεγάλες παραγωγές» είπε ο ίδιος και στράφηκε προς τον Νίκο Κοκλώνη για να τον ευχαριστήσει και πάλι, όπως και η κα Αργυριάδου.

Τότε εκείνος, αστειευόμενος, είπε σε εκείνη: «Όταν πήρες μέρος στο Just δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνεις η νικήτρια. Τελικά το άξιζες και τα κατάφερες».