Πριν το Your Face Sounds Familiar: Όταν ο Biased Beast τραγουδούσε από Καγκέλια μέχρι Φάντασμα της Όπερας στο J2Us

Από το πρώτο κιόλας live του νέου κύκλου του Your Face Sounds Familiar ο Biased Beast ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν με την εμφάνισή του ως Benson Boone στην πρεμιέρα του σόου μιμήσεων του ΑΝΤ1 να τον αναδεικνύει σε νικητή.

Στο δεύτερο live εντυπωσίασε ως Άννα Βίσση, ενώ την περασμένη Κυριακή εμφανίστηκε στη σκηνή ως Marilyn Manson με τους κριτές να του κάνουν κολακευτικά σχόλια και με τη Ρένα Μόρφη συγκεκριμένα να του λέει: «συγχαρητήρια, με έκανες να σε σιχαθώ».

Εκτός από την κριτική επιτροπή ο 28χρονος Biased Beast δείχνει να έχει κερδίσει και το κοινό εάν κρίνουμε από τα tweets στο X την ώρα της προβολής του σόου του ΑΝΤ1, κάτι που συνέβαινε και σε κάθε live του Just The Two Of Us στο οποίο συμμετείχε ο νεαρός καλλιτέχνης από την Κύπρο πριν από τρία χρόνια, όταν αυτό προβαλλόταν από τον Alpha.

Εκεί ο Biased Beast ήταν ο coach της γνωστής ηθοποιού, Λουίζας Πυριόχου, με το ζευγάρι να κερδίζει από την αρχή τις εντυπώσεις και να θεωρείται από τα μεγάλα φαβορί σε εκείνον τον κύκλο του Just The Two Of Us, ενώ και οι ίδιοι είχαν δηλώσει έτοιμοι για να φτάσουν στον τελικό.

Για τη μεταξύ τους χημεία δε, είχαν δηλώσει ότι «γνωριζόμασταν σε κάποια άλλη ζωή και τώρα ξαναβρεθήκαμε».

Μεταξύ των τραγουδιών που είχαν ερμηνεύσει στη σκηνή ήταν από τα Beautiful Liar των Σακίρα - Beyonce, Unholly των Sam Smith και Kim Petras, Dream On των Aerosmith και τα Θυμό της Πάολα, Αγάπη Υπερβολική της Άννας Βίσση, Καγκέλια της Γωγώς Τσαμπά μέχρι το Φάντασμα της Όπερας από το ομώνυμο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber.

Ωστόσο, στα τελευταία πέντε live ο Biased Beast αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το σόου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αφού είχαν ξεκινήσει οι εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη και ήταν αδύνατο να τα συνδυάσει.

Τη θέση του στο Just The Two Of Us ως coach της Λουίζας Πυριόχου πήρε η Καλομοίρα με το ζευγάρι να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ενώ νικητής ήταν ο Ιάσονας Παπαματθαίου με coach την Ηρώ Λεχουρίτη.

«Ντρεπόμουν να τραγουδώ, από μικρός ηθοποιός ήθελα να γίνω, συμμετείχα σε όλες τις παραστάσεις. Μου άρεσε ο χαβαλές που έκαναν οι κωμικοί ηθοποιοί, ήθελα να'μαι και εγώ μέσα στην παρέα», δήλωσε πρόσφατα ο Biased Beast σε συνέντευξή του στο Πρωινό αμέσως μετά τη νίκη του στο πρώτο live του Your Face Sounds Familiar.

Ο νεαρός καλλιτέχνης έχει καταγωγή από την Κύπρο από όπου έφυγε σε ηλικία 18 ετών για να πάει στη Νέα Υόρκη όπου έμεινε για τέσσερα χρόνια και σπούδασε υποκριτική.

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού γύρισε στην Κύπρο, μοιράζοντας τον χρόνο του μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με τον ίδιο να έχει δηλώσει πως τελικά «ευτυχώς γιατί ήρθαν έτσι τα πράγματα».

Έχει λάβει συμμετοχή σε μιούζικαλ, μεταξύ των οποίων και το «Γεια the Musical» που είχε ανέβει τη σεζόν 2022 - 2023 στο θέατρο Ριάλτο, ενώ έχει εμφανιστεί και σε νυχτερινά κέντρα, έχοντας συνεργαστεί με την Πάολα για τέσσερα χρόνια.