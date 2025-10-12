Αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Γρηγόρη Αρναούτογλου: Ήταν μόλις 17 ετών

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, στο οποίο απεικονίζεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση.

Είναι Νοέμβριος του 1991 και εμφανίζεται στο καθημερινό τηλεπαιχνίδι του Μακεδονία TV «Η Μεγάλη Απόδραση» σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Πολύ πριν το The Night Show, το The Road Show και τον Εκατομμυριούχο ο γνωστός παρουσιαστής έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στον τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.