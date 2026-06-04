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«Αυτό της Βίσση που αγαπώ»: Η αποκάλυψη και το βίντεο των ONE στον Γρηγόρη Αρναούτογλου που συζητούν όλοι

Οι One αποκάλυψαν τι κρύβεται πίσω από τον στίχο «Αυτό της Βίσση που αγαπώ», καθώς βρέθηκαν καλεσμένοι στο «The 2Night Show».

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Οι One στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου
Οι One στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου
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Οι ONE βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, σε μια συζήτηση γεμάτη μουσική, αναμνήσεις και για τα επόμενα καλλιτεχνικά τους σχέδια.

Το αγαπημένο συγκρότημα μίλησε για τις νέες του καλλιτεχνικές κινήσεις, αλλά και για το πρόσφατο single «Disco DJ», το οποίο έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κοινού και ξεχωρίζει ανάμεσα στις φετινές καλοκαιρινές κυκλοφορίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αποκάλυψη πίσω από τον στίχο «Αυτό της Βίσση που αγαπώ». Μέσα από ένα ευφάνταστο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή, ο frontman των ONE Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ερμηνεύει το τραγούδι «Αιγαίο» της Άννας Βίσση με έναν μοναδικό τρόπο,  αποκαλύπτοντας ότι η Άννα Βίσση είναι ONE.... of them! Ενώ στο τέλος ακούμε και το «Disco DJ» σε ένα  πρωτότυπο μουσικό πάντρεμα που κέρδισε τις εντυπώσεις. 

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