Βαλάντης: Η στιγμή που εκνευρίζεται με τους μουσικούς του και φτύνει στη σκηνή

Ένα βίντεο στο TikTok με τον Βαλάντη να βρίσκεται εκτός εαυτού επί σκηνής κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν στην πίστα μαζί με τον Σάκη Αρσενίου και στο απόσπασμα που κυκλοφορεί δείχνει εκνευρισμένος με τους μουσικούς του κάνοντας έντονες κινήσεις προς το μέρος τους, όσο ο συνεργάτης του παρακολουθεί σαστισμένος, ενώ κάποια στιγμή φτύνει πάνω στη σκηνή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Βαλάντης απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του και ζήτησε συγγνώμη. «Αυτό που έφτυσα ήταν τσίχλα. Είδα τον εαυτό μου και θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτή την εικόνα και τον εκνευρισμό μου», σχολίασε ο τραγουδιστής και εξήγησε: «δυστυχώς παιδιά η νύχτα έχει γίνει πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολο να πληρώσουμε τους μουσικούς, γίνονται ελάχιστες πρόβες».