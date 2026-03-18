Βαρομετρικό χαμηλό για «Real View» και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού: Τα φτωχά νούμερα τηλεθέασης

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν στην αρχή της εβδομάδας τόσο το «The Real View» στο Open που μετακινήθηκε από την βραδινή στη μεσημεριανή ζώνη όσο και η εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ, η οποία βέβαια λόγω της έκτακτης επικαιρότητας με τον πόλεμο δεν έχει τις τελευταίες εβδομάδες σταθερό ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό.

Το πρώτο αποτύπωμα του «The Real View» στους πίνακες τηλεθέασης είναι πως καταγράφει ελαφρώς χαμηλότερα νούμερα από αυτά του «Ώρα για Ψυχαγωγία του Θανάση Πάτρα» την τελευταία εβδομάδα προβολής του στη συχνότητα του Open.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Nielsen τη Δευτέρα 16 Μαρτίου η εκπομπή των Έλενας Χριστοπούλου, Σοφίας Μουτίδου, Ελίνας Παπίλα και Δάφνης Καραβοκύρη κατέγραψε 3,3% στο σύνολο του κοινού και 3% στο δυναμικό κοινό 18 - 54.

Την Τρίτη 17 Μαρτίου τα νούμερα υποχώρησαν περαιτέρω σε 3,1% στο σύνολο και 2,5% στο δυναμικό κοινό .

Όσον αφορά στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ «Το ‘χουμε» το μαγκαζίνο σημείωσε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2,9% στο σύνολο του κοινού και 1,4% στο δυναμικό κοινό 18 - 54. Την Τρίτη 17 Μαρτίου το infotainment μαγκαζίνο κατέγραψε 2,8% στο σύνολο και μόλις 0,8% στο δυναμικό κοινό.

Το πρόβλημα και στις δύο εκπομπές είναι ότι κινούνται σταθερά κάτω από τον ημερήσιο όρο των καναλιών τους. Πάντως οι εκ νέου φήμες που διακινούνται περί πρόωρης ολοκλήρωσής τους τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν επιβεβαιώνονται σε καμία περίπτωση.