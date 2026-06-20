Βασάλος - «Είσαι σαν τη Μαρία Σολωμού»: Η αιχμηρή ατάκα του Συρίγου που τον ενόχλησε

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έγινε στόχος φιλικής «καζούρας» σήμερα στο στούντιο του «Χαμογέλα και Πάλι», με αφορμή το ριζοσπαστικό του, θα έλεγε κανείς, νέο κούρεμα.

Ο γνωστός σταρ εμφανίστηκε στο στούντιο με πλεξούδες cornrows, μοιάζοντας με τον χαμένο κρίκο ανάμεσα στον Tupac και σε κάποιον redneck ράπερ από την αμερικανική Απαλαχία, αλλά φορώντας περήφανα το λουκ.

Συρίγος: «Ο Βασάλος έγινε σαν τη Σολωμού»

«Κωνσταντίνε, να πάμε στο καλοκαιρινό σου λουκ;», είπε η παρουσιάστρια, δίνοντας αφορμή στον Νίκο Συρίγο, που προσπάθησε να διακόψει.

Ο Βασάλος είπε ωστόσο: «Ναι, ένα κοντινό παρακαλώ. Να σου πω, τώρα είναι ο χρόνος μου, μιλάω, έλα και συ. Δεν πρόκειται να μου χαλάσετε ποτέ την αυτοπεποίθηση. Για τον Συρίγο λέω που ξυνίζε».

Η κριτική του Νίκου Συρίγου έπεσε σαν «μπαλτάς» αμέσως μετά, λέγοντας στον Κωνσταντίνο Βασάλο «Μοιάζεις με τη Μαρία Σολωμού».

«Βγαίνω έξω και με κοιτάνε όλοι, νιώθω κάπως πιο ερωτικός αυτές τις μέρες με αυτό το μαλλί», απάντησε κάπως ενοχλημένος αλλά απτόητος ο συμπαρουσιαστής.

