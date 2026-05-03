Τα γυρίσματα για το reboot του Baywatch έχουν ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Μαρτίου με τα νέα επεισόδια να αναμένεται να προβληθούν από το Fox κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Τόσο το αμερικανικό δίκτυο όσο και οι νέοι πρωταγωνιστές της σειράς έχουν φροντίσει όλο αυτό το διάστημα να μας δώσουν μέσω social media γερές δόσεις από τα παρασκήνια της σειράς, η οποία φιλοδοξεί να κερδίσει και πάλι το τηλεοπτικό κοινό όπως στα '90s, αφήνοντας πίσω την ταινία του 2017 που δεν ανταποκρίθηκε στις τότε προσδοκίες.

Διαβάστε επίσης - Baywatch: Η πρώην αθλήτρια με εκατομμύρια followers στα social media που θα παίζει στη σειρά

Αυτό που όμως δείχνει να έχει ενθουσιάσει περισσότερο τους φαν είναι η επιστροφή μιας ηθοποιού από την αρχική σειρά, η οποία αν και έπαιξε σε δύο μόλις από τις συνολικά 11 σεζόν, είναι από τις πλέον αγαπημένες.

Ο λόγος για την Έρικα Ελένιακ (Erika Eleniak), η οποία είχε υποδυθεί τη Σόνι ΜακΚλέιν στις δύο πρώτες σεζόν του Baywatch πριν η σειρά εξελιχθεί σε φαινόμενο με πάνω από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο κάθε εβδομάδα.

Η επιστροφή της Ελένιακ σε ρόλο γκεστ στα νέα επεισόδια ανακοινώθηκε μέσα στον Απρίλιο από το Fox με το δίκτυο να μας δίνει και μια ιδέα του τι να περιμένουμε να δούμε.

Σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο, η Σόνι είναι πλέον δημοτική σύμβουλος της Σάντα Μόνικα και επιστρέφει στην παραλία του Baywatch για να βοηθήσει τον Χόμπι Μπιουκάνον (τον οποίο υποδύεται ο πρώην τηλεοπτικός Arrow, Στίβεν Άμελ) να οργανώσει τους ετήσιους Αγώνες μεταξύ ναυαγοσωστών και του Λιμενικού Σώματος.

Διαβάστε επίσης - Κάρμεν Ηλέκτρα: Το «ευχαριστώ» στους φαν, οι δύο τούρτες και το αποκαλυπτικό σύνολο για τα γενέθλιά της

Η επιστροφή της Ελένιακ ήταν μια ευχάριστη έκπληξη αφού, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, ο λόγος που έφυγε από το Baywatch ήταν η πιο «τολμηρή», κατά την ίδια, κατεύθυνση που είχε πάρει η σειρά και το γεγονός ότι είχε «περισσότερο την αίσθηση ενός βίντεο κλιπ» δεν την ενθουσίαζε.

«Η σειρά πήρε μια διαφορετική κατεύθυνση, αλλά αυτό ήταν που την έκανε φαινόμενο. Ένιωθα ότι ήταν μια διαφορετική σειρά και όχι, δεν ένιωθα άνετα. Σίγουρα δεν ήταν του στυλ μου να είμαι πολύ τολμηρή.

Τη λάτρεψα, πραγματικά. Αλλά ήθελα επίσης να κάνω και άλλα πράγματα. Το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να συνεχίσω και να παίξω διαφορετικά είδη ρόλων», είχε δηλώσει η Έρικα Ελένιακ στο foxnews.com.

Είναι η δεύτερη ηθοποιός από την αρχική σειρά που θα δούμε στο reboot μαζί με τον Ντέιβιντ Τσόκατσι (Κόντι), ο οποίος όμως θα έχει μόνιμη παρουσία στη σειρά.

Στο παρακάτω post τους βλέπουμε μαζί στο σήμερα σε μια fan made φωτογραφία από fan page σελίδα της σειράς στο Instagram.

Nikki Bella: Η αθλήτρια της πάλης που δεν πήγε στην οντισιόν γιατί ντρεπόταν

Στην ίδια συνέντευξη στο fox news η Έρικα Ελένιακ είχε δηλώσει πως «αν πρέπει να παίζεις μία ναυαγοσώστρια και δεν θέλεις να φοράς μαγιό, θα υπάρξουν προβλήματα. Αλλά για μένα, αν και δεν ένιωθα και πολύ άνετα, αυτός δεν ήταν ο κύριος λόγος για να φύγω από τη σειρά. Πραγματικά δεν ήταν».

Έλα όμως που αυτός ήταν ο λόγος που η αθλήτρια του WWE, Νίκκι Μπέλα (Nikki Bella, γνωστή και ως Nikki Garcia) δεν πήγε ποτέ στην οντισιόν για ένα ρόλο στο reboot του Baywatch.

Διαβάστε επίσης - Baywatch: Η Σέι Μίτσελ και δύο νέες ναυαγοσώστριες προστέθηκαν στο καστ - Ποιους ρόλους θα παίξουν

Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast της, του The Nikki and Brie Show, το οποίο παρουσιάζει με τη δίδυμη αδερφή της, Brie, με αφορμή ερώτηση ενός φαν γύρω από πιθανές ανασφάλειες που έχει, η 42χρονη Nikki απάντησε:

«Είχα μια οντισιόν για το Baywatch. Τελικά δεν την έκανα. Επειδή ήξερα ότι αν έπαιρνα τον ρόλο, δεν θα ένιωθα άνετα να φοράω το κόκκινο μαγιό 24/7.

Δεν έχω ακόμα αυτοπεποίθηση φορώντας μαγιό, οπότε δεν το έκανα. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι πρέπει να βάζω τον εαυτό μου σε θέσεις, όπου νιώθω απόλυτη σιγουριά».

Αυτό είναι το ρινγκ όπου αγωνίζεται για σχεδόν δύο δεκαετίες τώρα, μιας και είναι αθλήτρια πάλης στο WWE από το 2007 έχοντας κερδίσει τίτλους, αλλά και μια θέση στο WWE Hall of Fame. Αν και αποσύρθηκε το 2023 από το WWE, τελικά επέστρεψε το 2025 και συνεχίζει να αγωνίζεται.

«Νιώθω πιο σίγουρη όταν κατεβαίνω την ράμπα και φοράω τη στολή της Nikki Bella», εξομολογήθηκε η ίδια στο podcast, τονίζοντας πως εκεί δεν την αγγίζει κανένα αρνητικό σχόλιο.

Διαβάστε επίσης - Αυτή είναι η πρώτη ναυαγοσώστρια του νέου Baywatch: Ποιον ρόλο θα παίξει

Ανά τα χρόνια έχει κάνει γκεστ σε διάφορες σειρές κυρίως ως ο εαυτός της, έχει λάβει συμμετοχή σε ριάλιτι και σε ορισμένα βίντεο κλιπ, ενώ έχει μπει και στο βιβλίο Γκίνες ως «η αθλήτρια του WWE με τη μεγαλύτερη «θητεία» ως WWE Diva Champion.

Στην προσωπική της ζωή είχε αρραβωνιαστεί στο παρελθόν τον Αμερικανό πρώην παλαιστή και ηθοποιό Τζον Σίνα (John Cena), αλλά χώρισαν προτού παντρευτούν, ενώ το 2019 άρχισε να βγαίνει με τον Ρώσο χορευτή Artem Chigvintsev, ο οποίος ήταν ο παρτενέρ της στον 25ο κύκλο του αμερικανικού Dancing With The Stars όπου συμμετείχε.

Το 2020 οι δυο τους απέκτησαν έναν γιο και παντρεύτηκαν το 2022, αλλά το 2024 ο Artem συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή μετά από κατηγορία της Nikki για ενδοοικογενειακή βία. Λίγο αργότερα η Nikki υπέβαλε αίτηση διαζυγίου ζητώντας την επιμέλεια του παιδιού.

Τελικά το δικαστήριο έδωσε στους γονείς τη συνεπιμέλεια, ενώ έκρινε πως δεν υπήρχαν ικανές αποδείξεις ότι ο Artem είχε προκαλέσει σωματική βλάβη στη Nikki.