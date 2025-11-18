Υπάρχει ένας αρχέγονος φόβος που όλοι προσπαθούμε να καταστείλουμε: η υποψία ότι η ασφάλεια του σπιτιού μας είναι μια ψευδαίσθηση και ότι το "κακό" δεν φοράει πάντα μια τρομακτική μάσκα, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να έχει το πρόσωπο ενός γοητευτικού γείτονα. Η νέα σειρά του Netflix «The Beast in Me» έρχεται να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτούς τους φόβους προσφέροντας ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ένα παιχνίδι μυαλό πιο σωστά που πατάει πάνω στον φόβο και την απειλή.

Η ιστορία ακολουθεί την Aggie Wiggs (Claire Danes), μια συγγραφέα που έχει αποσυρθεί από τον κόσμο μετά τον τραγικό θάνατο του γιου της. Η εύθραυστη ηρεμία της διαλύεται όταν στο διπλανό σπίτι μετακομίζει ο Nile Jarvis (Matthew Rhys), ένας πλούσιος και χαρισματικός άνδρας που φημολογείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του. Αντί να τραπεί σε φυγή, η Aggie γοητεύεται από το σκοτάδι του.

Δημιουργούν μεταξύ τους μια ανταγωνιστική σχέση που παίζει κεντρικό ρόλο στην πλοκή. Όταν ο Jarvis ζητάει από τους υπόλοιπους γείτονες την άδεια για να φτιάξει έναν δρόμο για τζόκινγκ μέσα στο δάσος, όλοι συμφωνούν, εκτός από την Aggie. Υπάρχει κάτι που της τραβάει την προσοχή σε αυτή την επικίνδυνη γοητεία του Jarvis, αλλά δεν μπορεί να προσδιορίσει τι.

Η Aggie προσπαθεί να γράψει το επόμενο βιβλίο της αλλά δυσκολεύεται αρκετά. Ο Jarvis, με την χαρακτηριστική του αγένεια, της λέει πως έχει κολλήσει γιατί απλά κανείς δεν θέλει να διαβάσει τα βιβλία που γράφει. «Κανείς δεν θέλει ελπίδα. Όλοι θέλουν κουτσομπολιό και αίμα». Της κάνει την πάσα να γράψει ένα βιβλίο για εκείνον. Αρνείται αλλά…η συνέχεια θα είναι διαφορετική.

Γιατί όμως αυτή η σειρά μας αγγίζει τόσο βαθιά; Επειδή επιβεβαιώνει την τρομακτική αλήθεια ότι το "τέρας" δεν είναι πάντα ο άλλος. Ο φόβος που καλλιεργεί η σειρά είναι ο φόβος του διπλανού, της κλειστής πόρτας. Τελικά, μας υπενθυμίζει ότι τα όρια μεταξύ του κυνηγού και του θηράματος, της λογικής και της τρέλας, είναι πολύ πιο λεπτά από όσο τολμάμε να παραδεχτούμε.