Βερύκιος σε Παπανώτα - Μεσσαροπούλου: «Ο Τσίπρας είχε ζητήσει από αφεντικό μου να με σουτάρει» - «Εμάς άλλοι»

Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Δήμος Βερύκιος στον αέρα του Happy Day σήμερα (24/11) το πρωί με τον δημοσιογράφο να έχει μια ενδιαφέρουσα στιχομυθία με την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Δημήτρη Παπανώτα.

Ο Δήμος Βερύκιος ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε ζητήσει στο παρελθόν από εργοδότη του να τον διώξει από τη δουλειά με τους Δημήτρη Παπανώτα - Τίνα Μεσσαροπούλου να λένε πως το ίδιο έχουν ζητήσει άλλοι για εκείνους. Από τον διάλογό τους δεν έλειψαν τα απολαυστικά σχόλια της Σταματίνας Τσιμτσιλή, αλλά και του Κώστα Φραγκολιά.

«Θα το κάνουμε sold out το βιβλίο και ας μη μας το έχουν στείλει, εγώ το θέλω με αφιέρωση. κάποτε μας έβλεπε καθημερινά», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Κώστα Φραγκολιά να λέει με χιούμορ: «Μήπως επειδή έχουν κλείσει τα ΕΛΤΑ;».

Τότε η παρουσιάστρια του Happy Day σχολίασε «ή μας έχει γραμμένους», για να πει με τη σειρά του ο Δήμος Βερύκιος:

«Ή μας έχει βγάλει από τη λίστα ο οίκος ή ο Αλέξης. Από τη λίστα μπορεί από την καρδιά του δεν μπορεί. Ο Αλέξης, για παράδειγμα, έχει ζητήσει από αφεντικό μου να με σουτάρουν. Εσένα όχι».

Τότε η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε «εμένα; Εμένα έχουν ζητήσει άλλοι» για να πει με τη σειρά του και ο Δημήτρης Παπανώτας:

«Για εμένα το έχουν ζητήσει άλλοι, Δήμο μου, τον Ιούνιο, και το ‘φαγα το σουτ. Μην το ανοίξουμε τώρα το θέμα».

«Εγώ, πάντως, ήμουν πολύ χαρούμενη όταν τον γνώρισα, γιατί εμπιστεύτηκε την εκπομπή μας και μας έδωσε την πρώτη lifestyle συνέντευξη της πορείας και της διαδρομής του», είπε στο τέλος η Σταματίνα Τσιμτσιλή προτού περάσει σε διαφημίσεις, κλείνοντας το θέμα.