Η αντίδραση του Γκλέτσου σε ερώτηση για Real View: «Έρχεσαι πρωί πρωί να με ρωτήσεις γι’ αυτό;»

Ο Απόστολος Γκλέτσος κλήθηκε για ακόμα μία φορά, μιλώντας στην κάμερα του Buongiorno, να κάνει κάποιο σχόλιο γύρω από την ένταση με τη Σοφία Μουτίδου στον αέρα του Real View πριν από - σχεδόν πια - τρεις εβδομάδες.

Η κάμερα της πρωινής εκπομπής του Mega συνάντησε τον Απόστολο Γκλέτσο στο αεροδρόμιο ενώ πήγαινε στην Κύπρο για τα γυρίσματα της σειράς του Mega, «Η Γη της Ελιάς» με τον ίδιο να δηλώνει: «Τα γυρίσματα για τη "Γη της Ελιάς” συνεχίζονται καλά, δόξα τω Θεώ, όλα είναι εντάξει. Πέμπτη χρονιά, μια χαρά».

Στη συνέχεια η ρεπόρτερ του Buongiorno αναφέρθηκε στο σκηνικό με τη Σοφία Μουτίδου, λέγοντας χαρακτηριστικά «όλος ο καλλιτεχνικός χώρος έχει εστιάσει λίγο σε όλο αυτό που είχε συμβεί στην εκπομπή των τεσσάρων κυριών στο Real View» με τον Απόστολο Γκλέτσο να της απαντά με χιούμορ:

«Έρχεσαι, τώρα, πρωί πρωί να με ρωτήσεις γι’ αυτό; Αν είναι δυνατόν. Τίποτα. Καλή σου μέρα».

Την ίδια στάση κράτησε ο γνωστός ηθοποιός και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Χαμογέλα κα Πάλι» το πρωί του Σαββάτου (22/11) όταν η Σίσσυ Χρηστίδου του είχε μεταφέρει μια δήλωση της Δάφνης Καραβοκύρη, μέσα από την οποία είχε εκφράσει φόβο ότι ο Απόστολος Γκλέτσος μπορεί να σήκωνε χέρι στο πλατό με τον πρωταγωνιστή της «Γης της Ελιάς» να απαντά: «Είμαι εγώ υπέρ της βίας; Μάλιστα, οκ».