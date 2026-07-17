Χάος επικράτησε στον αέρα της εκπομπής Πρωινή Ζώνη στο Action 24, καθώς Άδωνις Γεωργιάδης και Κώστας Τσουκαλάς βρέθηκαν μαζί στο πλατό. Αφορμή για «ανάψουν τα αίματα» μεταξύ του υπουργού Υγείας και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν τις ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει ως επιτυχία το γεγονός ότι παραπέμφθηκαν τέσσερα πρόσωπα και όχι έντεκα.

«Πήγατε κουβά. Δεν λέγατε κανένας; Παραπέμφθηκαν τέσσερα άτομα. Είστε η κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα επειδή παραπέμπονται μόνο τέσσερις», τόνισε.

Τότε ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε πως από την αρχή είχε υποστηρίξει πως οι υποθέσεις θα περιορίζονταν σε ελάχιστα πρόσωπα.

«Είχα πει ότι θα αθωωθούν, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα τους βάλει στο αρχείο, γιατί αλλιώς θα ξεφτιλιστεί. Τελικά παρέπεμψε τρεις ή τέσσερις», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ θυμάμαι, κύριε υπουργέ, να λέτε “κανένας”. Νόμιζα ότι σήμερα είχατε κρυφτεί», σχολίασε τότε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο Ανδρουλάκης έχει δύο κουμπάρους προφυλακισμένους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Στη συνέχεια η συζήτηση άρχισε να γίνεται πιο έντονη, όταν υπήρξε διαφωνία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τις θητείες και τον Άρειο Πάγο.

«Για πέντε είχε πει η κυρία Κοβέση, για δύο είπε ο Άρειος Πάγος. Στη σύγκρουση Αρείου Πάγου – Κοβέσι εσείς με ποιον είστε;», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως «δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου – Κοβέσι, υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη – Δικαιοσύνης», κατηγορώντας τον υπουργό ότι είχε επιδιώξει να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παράλληλα, ζήτησε από τον κ. Γεωργιάδη να ζητήσει συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση «βγήκε με καπνογόνα επειδή δεν είναι έντεκα αλλά τέσσερις οι παραπομπές».

Τότε ο υπουργός εξαπέλυσε κι άλλη επίθεση προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι «ο κ. Ανδρουλάκης έχει δύο κουμπάρους προφυλακισμένους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κ. Τσουκαλάς απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει διαγράψει τον κ. Χιλετζάκη, ο οποίος, όπως είπε, ελέγχεται για υπόθεση ύψους 10 εκατ. ευρώ, ενώ έκλεισε την αντιπαράθεση με αιχμηρή αναφορά προς τον υπουργό:

«Την επόμενη φορά θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σας πούμε “μας κάνατε περήφανους σαν Έλληνες που κατηγορούνται μόνο τέσσερις”».

Τέλος ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε λέγοντας ότι «η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα, η καταδίκη λέει».