Blake Lively: Μοναδικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Gossip Girl

Η Blake Lively δημοσίευσε άγνωστες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς Gossip Girl, γιορτάζοντας 18 χρόνια από την πρεμιέρα της εικονικής σειράς.

Με ανάρτηση της στο Instagram η Blake Lively που πρωταγωνιστούσε στην δημοφιλή σειρά ως μια κακομαθημένη πλούσια έφηβη με φοβερό στυλ με το όνομα Serena, έδειξε την νοσταλγία της για τα χρόνια που ακόμα γίνονταν τα γυρίσματα.

Η σειρά Gossip Girl έκανε πρεμιέρα στην μικρή οθόνη στις 21 Σεπτεμβρίου του 2007 και αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις αγαπημένες εφηβικές σειρές που έχει μείνει στην ιστορία για τα εμβληματικά look μόδας και τις ατάκες της.

Η Blake Lively συμπρωταγωνιστούσε με την Leighton Meester, τον Penn Bedgley, τον Chase Crawford και τον Ed Westwick, ηθοποιοί που ξεκίνησαν με αυτή την σειρά την καριέρα τους και εξελίχθηκαν σε σταρ του Χολυγουντ.

«Το καλοκαίρι που το Gossip Girl έκλεισε τα 18…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Blake αναπολώντας τα χρόνια που γυριζόταν η σειρά, που ήταν στο σύνολο έξι.

Συνέχισε γράφοντας: «Αυτή η σειρά ήταν το πανεπιστήμιό μου. Ήταν η εκπαίδευσή μου, η κοινωνική μου ζωή, η σκληρή δουλειά μου, τα ξενύχτια και τα πρωινά ξυπνήματα, ο δάσκαλός μου. Η Νέα Υόρκη και τα Silvercup Studios (και κάποιες φορές το Παρίσι) ήταν το campus μου για ΕΞΙ χρόνια. Τόσες πολλές αναμνήσεις. Τι δεκαετία. Τι πανεπιστήμιο».

Η Blake δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες που δεν είχαν δει τα φώτα της δημοσιότητας, δείχνοντας σκηνές από το παρασκήνιο της σειράς με όλους τους συμπρωταγωνιστές της.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε η φωτoγραφία με την Michelle Trachtenberg, η οποία πέθανε σε ηλικία 39 ετών τον Φεβρουάριο, και υποδυόταν την εχθρό της Serena, Georgina Sparks, στη σειρά.

«Ήταν σαν ηλεκτρισμός. Καταλάβαινες πότε έμπαινε σε ένα δωμάτιο, γιατί άλλαζε η ενέργεια. Ό,τι έκανε, το έκανε 200%», έγραψε σε αφιέρωμά της η Lively μετά τον τραγικό θάνατό της.

«Ήταν πιστή στους φίλους της και θαρραλέα για όσους αγαπούσε. Ήταν δυναμική, έντονη και απόλυτα ο εαυτός της», είχε δηλώσει επίσης.