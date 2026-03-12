Βούλγαρη - Χασαπόπουλος σε επικό διάλογο για Akyla: Τώρα σας αρέσει το βίντεο κλιπ; - Από την αρχή ήσουν ξινή

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασαν σήμερα (12/3) στον αέρα του Κοινωνία Ώρα, Mega το βίντεο κλιπ του Akyla για το Ferto, το οποίο παρουσιάστηκε χθες (11/3) και μετράει ήδη σχεδόν 400.000 views στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

«Θέλω να ρωτήσω κάτι: τώρα σας αρέσει αυτό το βίντεο κλιπ; Αυτό θα το δείχνει στο εξωτερικό ο Akylas;», ρώτησε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη, η οποία όταν πληροφορήθηκε πως αυτό είναι το επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, σχολίασε: «Δεν εντυπωσιαστήκαμε».

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και με τη συνεργάτιδα τους, η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε «παιδιά, με ζαλίζει πολύ αυτό το πράγμα, έχει πολλή εναλλαγή» για να πάρει επική απάντηση με μπόλικη δόση χιούμορ από τον Χασαπόπουλο: «Εεε, άμα περνάνε τα χρόνια...».

Στον δημοσιογράφο πάντως άρεσε το βίντεο κλιπ αν κρίνουμε από το σχόλιο που έκανε στη συνέχεια: «Ήταν ωραίο το βίντεο κλιπ, να το πούμε αυτό».

«Εμένα δεν μου αρέσει, δεν μπορώ», απάντησε η Βούλγαρη για να σχολιάσει ο Χασαπόπουλος ότι «από την αρχή εσύ ήσουν ξινή με αυτόν».

«Με το τραγούδι, όχι με τον άνθρωπο. Καλή επιτυχία να πούμε», έσπευσε να διευκρινίσει η Ανθή Βούλγαρη.