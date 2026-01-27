Βρανά για Eurovision: «Με αγχώνει η ομιλία μου - Θέλω να φανώ αντάξια εμπιστοσύνης του Καπουτζίδη»

Για τον πώς ήρθε η πρόταση να είναι μια από τις παρουσιάστριες για την ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού της Eurovision, μίλησε η Κατερίνα Βρανά καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινουργίου, «Super Κατερίνα».

Η κωμικός αρχικά αποκάλυψε πως η πρόταση έγινε από τον Γίωργο Καπουτζίδη μέσω τηλεφωνικής τους συνομιλίας. Η ίδια τόνισε πως δέχθηκε απευθείας, καθώς λατρεύει την Eurovision

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου πρότεινε να παρουσιάσουμε μαζί τις ελληνικές συμμετοχές της Eurovision και πριν προλάβει να ολοκληρώσει είπα ναι», είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

«Θα παρουσιάζουμε ισάξια και οι τρεις», αποκάλυψε η Κατερίνα Βρανά, σχετικά με το πώς ακριβώς θα γίνει η παρουσίαση με την Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Τέλος, ερωτώμενη από την Κατερίνα Καινούργιου αν αισθάνεται άγχος για την βραδιά της Eurovision, η κωμικός απάντησε:

«Με αγχώνει λίγο η ομιλία μου. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω και θέλω να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης του Γιώργου Καπουτζίδη. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό που ένα άτομο με αναπηρία κάνει παρουσίαση».