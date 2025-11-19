The Chase: Αστρολόγος παίκτης «διάβασε» την Μπεκατώρου - «Θα κάνεις δεύτερη εκπομπή το 2026»

Απίστευτη πρόβλεψη για την Μαρία Μπεκατώρου έκανε παίκτης του «The Chase», που εργάζεται ως αστρολόγος, λέγοντας της πως πιστεύει ότι θα κάνει και δεύτερη εκπομπή μέσα στο επόμενο έτος και μάλιστα κάποιο project που περιμένει καιρό.

«Θα κάνεις και δεύτερη εκπομπή το 2026 είμαι σίγουρος» είπε ο παίκτης όταν τον ρώτησε η Μαρία Μπεκατώρου αν μπορεί να κάνει κάποια πρόβλεψη για εκείνη.

«Απο τον αστρολόγο θα το μάθω» απάντησε χιουμοριστικά η παρουσιάστρια και αμέσως τον ρώτησε τι είδους εκπομπή «βλέπει» πως θα της προταθεί. «Έχω την εντύπωση πως θα είναι κάτι που θες πολύ ή στο λέγανε για πολύ καιρό», δήλωσε ο παίκτης.

«Ήταν αυτό που μου άρεσε, το μεταφυσικό, το καινούργιο. Διάβασα πολύ και ασχολήθηκα με την αστρολογία παράλληλα με το επάγγελμα που είχα τότε ως μάγειρας. Εδώ και τρία χρόνια έχω σταματήσει και εργάζομαι μόνο ως αστρολόγος», ανέφερε ο παίκτης για το πώς ξεκίνησε να ασχολείται με την αστρολογία.