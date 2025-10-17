The Chase: Η γυναίκα του κυρίου Γιώργου δεν τον πίστεψε αλλά κέρδισε 5.400 ευρώ - Πού τα δωρίζει

Ένα επεισόδιο γεμάτο αγωνία παρακολουθήσαμε στο «The Chase», με τον παίκτη του σημερινού επεισοδίου να καταφέρνει τελικά να συγκεντρώσει 5.400 ευρώ.

«Έχω να αποδείξω και κάτι στη σύζυγό μου που μου είπε ''δεν θα τα καταφέρεις''», είπε χιουμοριστικά ο κύριος Γιώργος όταν κατάφερε να νικήσει το «Γεράκι» και να συγκεντρώσει το ποσό.

Όπως περιέγραψε είναι εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη και φέτος είναι η τελευταία του χρονιά πριν βγει στη σύνταξη. Στιν ελεύθερο του χρόνο γράφει παιδικές παραστάσεις ενώ είναι φαν τον αθλητικών και έμμεσα αυτή του η ενασχόληση αποτέλεσε και τον λόγο που πήγε στο τηλεπαιχνίδι του Mega.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Γιώργος δήλωσε ότι θα δώσει τα χρήματα που κέρδισε στη δομή της 1ης Φεβρουαρίου 2022 στο όνομα του Άλκη Καμπανού, του 19χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση οπαδών αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας. Επιπλέον, ένα ποσό όπως είπε θα δοθεί και στο σχολείο που εργάζεται για αγορά αθλητικών είδών.