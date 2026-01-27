Μενού

The Chase: Παίκτης απάντησε στην τύχη σε όλες τις ερωτήσεις και προκρίθηκε στον τελικό

Ένας παίκτης στο The Chase κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του τηλεπαιχνιδιού, καθώς απάντησε στην τύχη σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά στην... τύχη.

Chase παίκτης
Ο παίκτης του The Chase που απάντησε στην τύχη | Mega / Glomex
Την τύχη με το μέρος του είχε ένας παίκτης του τηλεπαιχνιδιού The Chase.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις στην... τύχη και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του τηλεπαιχνιδιού του Mega μαζί με έναν ακόμα παίκτη, αντιμετωπίζοντας το «Σούπερ Αγόρι».

