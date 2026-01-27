The Chase: Παίκτης απάντησε στην τύχη σε όλες τις ερωτήσεις και προκρίθηκε στον τελικό

Την τύχη με το μέρος του είχε ένας παίκτης του τηλεπαιχνιδιού The Chase.
Συγκεκριμένα, ο παίκτης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις στην... τύχη και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του τηλεπαιχνιδιού του Mega μαζί με έναν ακόμα παίκτη, αντιμετωπίζοντας το «Σούπερ Αγόρι».
