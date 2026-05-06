Δανάη Μπάρκα για τον «κόφτη» στην εκπομπή: «Δεν ήξερα τι να κάνω, τελικά πήρα παπά να μας διαβάσει»

Μιλώντας στο podcast «Rainbow Mermaids», η Δανάη Μπάρκα ανέτρεξε στη δύσκολη αλλά και «σουρεάλ» φάση, όταν έμαθε πως έπεσε «κόφτης» στην εκπομπή της, «Πάμε Δανάη» ανακαλώντας πόσο απότομα είχε έρθει η απόφαση από το MEGA.

«Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή μου. Νομίζω είχαμε 25 εκπομπές. Αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν στήριζε την εκπομπή, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα 4-5 χρόνια που γράψαμε τη δική μας πορεία.

Έχω όμως πολλά παράπονα και αδικίες, θα μπορούσα να μιλήσω με παραδείγματα και νούμερα, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Οι άνθρωποι του χώρου ξέρουν τι κάναμε καλά».

Δανάη Μπάρκα: «Δεν ήξερα ποιον να πάρω, τελικά πήρα παπά»

«Το έμαθα τρεις ημέρες πριν το πως στους συνεργάτες μου. Ήθελα να το πω, πρέπει να πάρω βγια να πως αυτή την ιστορία. Κάναμε το ραντεβού και μάς ανακοινώθηκε ότι "χαιρετάμε" 9 Μαΐου, που ήταν να τελειώναμε Ιούνιο.

Το μαθαίνω και είμαστε με την ομάδα. Η μία να είναι μεθυσμένη, να μην ξέρει τι να κάνει, εγώ δεν ήξερα ποιον να πάρω, πήρα τον γείτονά μου και του είπα να με γυρίσει σπίτι. Μετά πήρα φίλο μας παπά, και του είπα "έλα και διάβασέ μας"».