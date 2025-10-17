Deal: Η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη, Μαλένα, «χόρεψε» με τον τραπεζίτη

Μία ασυνήθιστη εμφάνιση έκανε στο Deal η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη και της Κορίνας Στεργιάδου, Μαλένα, που αναμετρήθηκε με τον τραπεζίτη στο χθεσινό επεισόδιο (16/10).

«Δεν είμαι πολίστρια, κόρη πολίστα είμαι. Είμαι βολεϊμπολίστρια. Έχω φανέλα με το νούμερο 11, όπως ο πατέρας μου», είπε αρχικά η Μαλένα Βλοντάκη η οποία απασχολείται αυτό τον καιρό στο μόντελινγκ.

«Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων, αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών. Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα».

Deal: Οι «πάπυροι» της Μιλένας Βλοντάκη

«Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό», πρόσθεσε στη συνέχεια, με τη Μαλένα Βλοντάκη να ονειρεύεται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα.

Όπως είπε η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη, ο οποίος είχε κάνει στροφή στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές, θα έκανε μια εμφάνιση στο πλευρό του σε κάποιο σίριαλ, σκέψη που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

«Παραλίγο κάποια στιγμή να παίξω σε σειρά μαζί με τον πατέρα μου. Ήταν να κάνω τη θετή του κόρη, αλλά πήγαινα Β’ Λυκείου και ο μπαμπάς μου είπε ''όχι''», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου, η Μαλένα Βλοντάκη έδωσε ρεσιτάλ, όταν άνοιξε ένα από τα μπλε ποσά, και πανηγύρισε χορεύοντας στους ρυθμούς του «Balada» του Γουστάβο Λίμα.