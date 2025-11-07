«Δεν είναι η Γάζα, είναι τα Βορίζια»: Ο Ευαγγελάτος εκτός εαυτού για το μακελειό

Ο τοίχος ενός μπεζ σπιτιού σε αχρησία στα Βορίζια, με τα τζάμια των παραθυρόφυλλων σπασμένα, έχει φαγωθεί από άκρη σε άκρη από σφαίρες, θα μπορούσε να είναι μία εικόνα από κάποια εμπόλεμη ζώνη, όπως η Γάζα.

Δεν είναι όμως αλλού από το μαρτυρικό χωριό της Κρήτης, που είδε πρόσφατα μία άνευ προηγουμένου, στη σύγχρονη μνήμη, έκρηξη ένοπλης βίας με δύο νεκρούς, και την κοινότητα να έχει μπει σε «καραντίνα» από της αρχές.

Την παραπάνω εικόνα σχολίασε χωρίς πολλές φιοριτούρες ο Νίκος Ευαγγελάτος στο MEGA, απλά με τη φράση «Δεν είναι Γάζα, είναι Βορίζια!».

Ευαγγελάτος για Βορίζια: «Δεν γίνεται να το ανεχόμαστε αυτό»

Εκτός εαυτού, ο παρουσιαστής σχολίασε: «Δεν γίνεται να το ανεχόμαστε αυτό ως κοινωνία. Δεν μπορούν να μεγαλώνουν παιδιά με αυτές τις παραστάσεις. Κοιτάξτε εδώ, αν το απομονώσουμε και το πούμε "Γάζα", θα πουν "Γάζα".

Δεν είναι όμως η Γάζα, τα Βορίζια είναι. Με ξεπερνάει πραγματικά».