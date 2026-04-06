Δεν πείστηκε ο Πορτοσάλτε: «Δεν ήταν τολμηρός ο κύριος πρωθυπουργός - Είπε κάτι, μισό πράγμα»

Με ένα αιχμηρό σχόλιο καλωσόρισε τους τηλεθεατές σήμερα (06/04), Μεγάλη Δευτέρα, στην εκπομπή που παρουσιάζει μαζί με την Μαρία Ανασταστοπούλου ο Άρης Πορτοσάλτε.

Λίγη ώρα μετά το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μηττσοτάκη, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Άρης Πορτοσάλτε άσκησε έντονη κριτική προς τον ίδιο.

«Ο κύριος πρωθυπουργός δεν ήταν τολμηρός. Είπε κάτι, μισό πράγμα δηλαδή, το οποίο και αυτό ακόμη αναιρεί και την ουσία αυτού που θέλει να πει. Δηλαδή πώς καταργείται το ρουσφέτι; Μάλλον, θέλουμε να καταργήσουμε το ρουσφέτι; Δεν έχω πειστεί εγώ ακόμα».