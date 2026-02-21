Δεν πηγαίνει σε άλλο πρότζεκτ του ΑΝΤ1 η Άννα Λιβαθυνού - Η ανακοίνωση που της έγινε από το κανάλι

Νέες πληροφορίες για το μέλλον της Άννας Λιβαθυνού στην τηλεόραση αποκάλυψε ο Αλέξης Μίχας μέσα από την εκπομπή Weekend Live λέγοντας ότι η δημοσιογράφος που πριν λίγο καιρό αποχώρησε από τη θέση της συμπαρουσιάστριας του «Καλημέρα Ελλάδα» βρίσκεται εκτός τηλεοπτικού προγράμματος από τηλεοπτικό σταθμό του ANT1 για φέτος.

«Δεν θα αξιοποιηθεί σε κάποιο άλλο τρέχον πρότζεκτ του ΑΝΤ1» είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Μίχας προσθέτοντας μάλιστα πως πραγματοποίησε ραντεβού με υψηλόβαθμο στέλεχος του ANT1, ο οποίος της είπε ότι δεν υπάρχει κάτι διαθέσιμο για φέτος.»

Παράλληλα ο ίδιος έβαλε τέλος στο ενδεχόμενο να απορροφηθεί από κάποιο μικρότερο δελτίο ειδήσεων, όπως είχε ακουστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η αποχώρηση της αποδόθηκε στα χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης της εκπομπής ο Παναγιώτης Στάθης συνεχίζει να είναι ο κεντρικός παρουσιαστής στο «Καλημέρα Ελλάδα»,