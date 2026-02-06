Άννα Λιβαθυνού: «Την αγάπη μου» - Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρηση από το «Καλημέρα Ελλάδα»

Περίπου δύο εβδομάδες μετά την απομάκρυνσή της από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αλλά και λίγες ημέρες μετά την αντικατάστασή της από τον Στέφανο Σίσκο, η Άννα Λιβαθυνού άφησε πίσω της την περίοδο «σιωπής» στα social media και επέστρεψε στέλνοντας την αγάπη της.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας και τα όμορφα και ζεστά μηνύματά σας. Να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Ό,τι κι αν γίνει! Την αγάπη μου», σημείωσε η δημοσιογράφος στέλνοντας το μήνυμά της στον κόσμο που αυτό το διάστημα στάθηκε δίπλα της υποστηρικτικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Λιβαθυνού απομακρύνθηκε από το πλευρό του Παναγιώτη Στάθη χωρίς καν να αποχαιρετήσει το κοινό της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 με τελευταία της μέρα στον αέρα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Το παρασκήνιο της αποχώρησής της ήταν έντονο και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν τελικά η Άννα Λιβαθυνού παραμένει στο κανάλι. Αυτό το διάστημα βρισκόταν σε άδεια και οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν πως στον σταθμό εξετάζονταν διάφορες προτάσεις ώστε να καταλήξουν τι θα συζητηθεί από τη δημοσιογράφο για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

