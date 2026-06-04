Δεν προχωρά η σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα στην ΕΡΤ: Περιμένει απαντήσεις η Δημόσια Τηλεόραση

Σε θρίλερ εξελίσσεται η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή του Αλέξανδρου Ρήγα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Πρώτου Καναλιού.

Η ιστορία των γεγονότων έχει ως εξής: Από πέρυσι ο δημιουργός μέσω εταιρίας παραγωγής είχε προτείνει στην ΕΡΤ μια νέα γυναικεία κωμωδία. Τον Νοέμβριο του 2025 η ΕΡΤ ενέκρινε τη σειρά σε παραγωγή του Στέλιου Αγγελόπουλου με τίτλο «Army Love» για 32 επεισόδια με συνολικό κόστος 2.312.928 ευρώ.

Μάλιστα η σχετική απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Έκτοτε ξεκίνησαν οι επικοινωνίες με τους ηθοποιούς και γνωστά ονόματα έκλεισαν στη σειρά μεταξύ των οποίων η Χρύσα Ρώπα, η Δήμητρα Στογιάννη και η Άννα Κουτσαφτίκη. Πριν σχεδόν 2 μήνες ξεκίνησαν οι προετοιμασίες της παραγωγής και στη συνέχεια τα γυρίσματα των πρώτων σκηνών.

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Μετά από τις πρώτες ημέρες και ενώ υπήρχε η πληροφορία πως η ΕΡΤ έχει ζητήσει αναπροσαρμογή των σεναρίων, ο παραγωγός ενημέρωσε τους συντελεστές πως η σειρά τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί.

Πλέον η εκκρεμότητα είναι μεταξύ του παραγωγού και της ΕΡΤ, καθώς τα στελέχη της Δημόσιας Τηλεόρασης έχουν ζητήσει γραπτώς να ενημερωθούν για το τί ακριβώς έχει συμβεί.

Υπενθυμίζεται πως μια ακόμη σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα ενώ είχε προαναγγελθεί δεν βγήκε ποτέ στον «αέρα» και ήταν το «Ρουμ Σέρβις πληζ» στον ΣΚΑΪ.