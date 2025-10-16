Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Σκουλούδης, σύζυγος της Ευλαμπίας Ρέβη, μίλησε για πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα στον ALPHA, εκφράζοντας τη χαρά του για το παιδί που περιμένουν, αλλά και τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του ΣΚΑΪ απέναντι στη σύζυγό του.

«Με την Ευλαμπία ανυπομονούμε να υποδεχτούμε το μωρό μας.

Είναι ο καρπός του έρωτά μας και του γάμου μας. Μετράμε αντίστροφα και το περιμένουμε στις αρχές του νέου χρόνου», δήλωσε συγκινημένος.

Αναφερόμενος στη συνεργασία της συζύγου του με τον ΣΚΑΪ, ο Σωτήρης Σκουλούδης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: «Είναι πολύ άσχημο αυτό που συνέβη. Πριν φύγουμε για τις διακοπές, είχαν δώσει τα χέρια και η Ευλαμπία είχε ανακοινώσει στον σταθμό την εγκυμοσύνη της.

Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα. Στεναχωρήθηκε, αλλά τα πραγματικά σημαντικά είναι αλλού».

Παράλληλα, η ίδια η Ευλαμπία Ρέβη είχε στείλει το δικό της μήνυμα μέσα από ανάρτησή της, τονίζοντας: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να πιέζεται και να υποβαθμίζεται».