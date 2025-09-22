Δεν τελειώνουν τα δύσκολα για την Τατιάνα Στεφανίδου: Οι 3 άμεσες αλλαγές και το σενάριο αν δεν πάει καλά

Σε αλλαγές προχωρά η Τατιάνα Στεφανίδου σε μια προσπάθεια να δείξουν σημάδια ανάκαμψης τα πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης του «Power Talk» που αρκετές φορές την προηγούμενη εβδομάδα ήταν χαμηλότερα από του Open και της ΕΡΤ στην απογευματινή ζώνη.

Στην εκπομπή το σκηνικό αλλάζει: Προστίθεται τραπέζι στο οποίο θα κάθεται η παρουσιάστρια με την ομάδα των συνεργατών της αλλά και τους καλεσμένους της εκπομπής. Επίσης ζητήθηκε το φόντο του σκηνικού να είναι πιο φωτεινό άρα και πιο οικείο στο μάτι του κοινού που παρακολουθεί εκείνη την ώρα τηλεόραση.

Η παρουσία ζωντανού κοινού περιορίζεται δραματικά χωρίς να αποκλείεται να φύγει τελείως από το στούντιο τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση που δεν έρθει η ανάκαμψη στα ποσοστά τηλεθέασης όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά: Από το να προταθεί στην Τατιάνα Στεφανίδου το «Power Talk» να μετακομίσει στο Σαββατοκύριακο έως και οι δύο πλευρές συναινετικά να λύσουν τη συνεργασία της. Πάντως μέχρι στιγμής το κανάλι είναι διατεθειμένο να δώσει μια ακόμη περίοδο χάριτος ώστε τα νούμερα τηλεθέασης του «Power Talk» να ανακάμψουν.