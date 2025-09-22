H νικήτρια πρωινή εκπομπή στη μάχη της τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο και η ανατροπή της Κυριακής

Αμφίρροπη ήταν η infotainment μονομαχία στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου 20 και 21 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο η πρώτη τάση είναι πως το κοινό εμπιστεύεται τις εκπομπές που γνωρίζει καλά. Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου το «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο Mega είχε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 13,3% και 13,9% στο σύνολο (196.000 τηλεθεατές), το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που έκανε πρεμιέρα με την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 είχε 13% στο δυναμικό κοινό και 9,8% στο σύνολο (134.000 τηλεθεατές).

Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha κατέγραψε 8,8% στο δυναμικό και 16,4% στο σύνολο (234.000 τηλεθεατές). Οι «Δεκατιανοί» στον Alpha σημείωσαν 7,4% στο δυναμικό και 11,5% στο σύνολο (165.000 τηλεθεατές).

Η πρεμιέρα του «Ραντεβού το ΣΚ» με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου στο Open παρακολουθήθηκε από 91.000 τηλεθεατές με τα μερίδιο στο σύνολο του κοινού να είναι 6,3% και 5,2% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Τέλος το «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1

σημείωσε 4,5% στο δυναμικό κοινό και 4,6% στο σύνολο (64.000 τηλεθεατές).

Διαβάστε ακόμα: Χωρίς φωνές και εντάσεις φέτος: Κερδίζει τον ανταγωνισμό το «Super Κατερίνα»

Η εικόνα άλλαξε την Κυριακή: Το Χαμογέλα και πάλι» κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 9,9% και 10,7% στο σύνολο (179.000 τηλεθεατές), το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 υποχώρησε σε 9,7% στο δυναμικό κοινό και 7,8% στο σύνολο (121.000 τηλεθεατές). Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha ανέβηκε σε 11,3% στο δυναμικό ωστόσο υποχώρησε ελαφρά σε 15,3% στο σύνολο (263.000 τηλεθεατές). Οι «Δεκατιανοί» στον Alpha σημείωσαν 7,3% στο δυναμικό και 11,7% στο σύνολο (198.000 τηλεθεατές).

Το «Ραντεβού το ΣΚ» με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου στο Open είχε 6,7% στο σύνολο (117.000 τηλεθεατές) και 6,1% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Το «Καλημέρα είπαμε;» στο Πρώτο Κανάλι σημείωσε 2,8% στο δυναμικό κοινό και 3% στο σύνολο (49.000 τηλεθεατές).