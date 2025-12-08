«Δεν θα πήγαινα στον Λιάγκα ούτε για 50.000 ευρώ»: Η Τίνα Μεσσαροπούλου τράβηξε κόκκινη γραμμή

«Δεν θα πήγαινα στον Λιάγκα, ούτε με 50 χιλιάρικα. Εϊμαι πολύ σταθερή σε αυτά που λέω, δεν δελεάζομαι με χρήματα», είπε χωρίς περιστροφές η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.
Η οικοδεσπότης μόλις είχε σχολιάσει δήλωση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, η οποία είχε πει ανάλογα ότι δεν θα πήγαινε με τίποτα στην εκπομπή του αμφιλεγόμενου παρουσιαστή.
Η κα Μεσσαροπούλου συμφώνησε και επηύξανε, λέγοντας μάλιστα ότι δεν θα εμφανιζόταν στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα για κανένα ποσό.
