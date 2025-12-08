Μενού

«Δεν θα πήγαινα στον Λιάγκα ούτε για 50.000 ευρώ»: Η Τίνα Μεσσαροπούλου τράβηξε κόκκινη γραμμή

Η Τϊνα Μεσσαροπούλου δήλωσε ότι δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ούτε για το «ευαγές» ποσό των 50.000 ευρώ.

«Δεν θα πήγαινα στον Λιάγκα, ούτε με 50 χιλιάρικα. Εϊμαι πολύ σταθερή σε αυτά που λέω, δεν δελεάζομαι με χρήματα», είπε χωρίς περιστροφές η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

Η οικοδεσπότης μόλις είχε σχολιάσει δήλωση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, η οποία είχε πει ανάλογα ότι δεν θα πήγαινε με τίποτα στην εκπομπή του αμφιλεγόμενου παρουσιαστή.

Η κα Μεσσαροπούλου συμφώνησε και επηύξανε, λέγοντας μάλιστα ότι δεν θα εμφανιζόταν στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα για κανένα ποσό.

 

