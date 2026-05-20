«Δεν θέλω να με ρωτήσεις τίποτα άλλο» - Η Σμαράγδα Καρύδη άκουσε ερώτηση δημοσιογράφου και αποχώρησε

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα μετά την παρουσίαση του προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου για τη σεζόν 2026-2027, κατά τη διάρκεια δηλώσεων της Σμαράγδας Καρύδη, η οποία έδωσε το «παρών».

Η ηθοποιός καθώς παραχωρούσε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που κάλυψαν την εκδήλωση, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην της κάνουν καμία ερώτηση που δεν αφορά στο συγκεκριμένο event.

Η ίδια δεν επιθυμούσε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση αφορούσε την προσωπική της ζωή, τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη, αλλά και όσα εκείνος εξομολογήθηκε για τον χωρισμό τους στο The 2Night Show το προηγούμενο βράδυ.

«Θέλουμε να σας ρωτήσουμε και φυσικά αν θέλετε να μας απαντήσετε…», πρόλαβε να της πει ο δημοσιογράφος του Alpha.

«Δεν θέλω να σας απαντήσω σε κάτι που δεν έχει σχέση με τον Εθνικό Θέατρο και γι’ αυτό δεν θέλω να συνεχίσεις να με ρωτήσεις τίποτα άλλο… σ’ αγαπώ, γεια σου!», τον διέκοψε λέγοντας η Σμαράγδα Καρύδη αποχωρώντας από το σημείο των δηλώσεων.